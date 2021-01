Más de mil personas se congregan en un banderazo por el Chino Luna.

Más de mil hinchas de Tigre se congregaron esta tarde en una esquina de la barriada de Virreyes para efectuar un banderazo en favor del goleador Carlos Chino Luna, declarado prescindible por el cuerpo técnico y la dirigencia del club.

Los simpatizantes del ‘Matador' se juntaron en la intersección de las calles Sargento Cabral y Ruta número 202, a la espera de la llegada al lugar del ídolo de la entidad, de 39 años.

Ataviados, en su gran mayoría, con la distintiva camiseta número 7 roja y azul, la que caracterizó al goleador durante su estadía en el club, los hinchas cantaron por la continuidad del goleador y cuestionaron a la Comisión Directiva, especialmente al presidente Ezequiel Melaraña.

Cerca de las 20.20 y en un jeep de color blanco, el delantero arribó al informal evento, vestido con una camiseta de color celeste, con un dibujo del artista cuartetero Carlos ‘La Mona' Jiménez.

“Les quiero agradecer a todos ustedes por haber llegado hasta acá. Quiero advertirles que hoy se aleja el ‘Chino' Luna jugador, pero el ‘Chino' Luna persona y amigo estará siempre con ustedes. Me han hecho muy feliz con su aliento. Será un hasta pronto y me podrán encontrar en la cancha, seguramente, desde el lugar en el que me toque estar”, expresó el jugador a la multitud.

Luna, también exjugador de Racing, River Plate, Rosario Central, Deportivo Español, Quilmes y All Boys, entre otros clubes, fue marginado por el nuevo DT Diego Martínez, quien resolvió no tenerlo “entre sus prioridades”, al igual que otros referentes como Román Martínez y Diego Morales, de cara al próximo torneo de la Primera Nacional.

En sus cuatro ciclos en la entidad de Victoria, el atacante marcó 112 goles (18 de penal) en 302 partidos.

Luna quedó a apenas cuatro goles del máximo anotador histórico de la entidad, Juan Marvezy, quien anotó 116 tantos en la década del '30 y '40.

El atacante nacido en la localidad de Piquillín fue goleador absoluto en el campeonato Clausura 2005 (Primera B) y Clausura 2012 (Primera División), en ambos casos, vistiendo la camiseta de Tigre

Además, Luna integró el plantel campeón de la Copa de la Superliga 2019 (2-0 a Boca en la final en Córdoba), el único título oficial que tiene la institución bonaerense.