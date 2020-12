Julio Zamora: “Debemos estar unidos junto a los vecinos, trabajando por un Municipio mucho mejor”

El intendente de Tigre realizó su tradicional recorrida navideña por diferentes instituciones y dependencias municipales que brindarán servicio y atención durante la Nochebuena. Allí destacó el compromiso y la labor del personal que desarrolla tareas esenciales, durante un año atravesado por la pandemia de coronavirus.

Como cada año, y en vísperas de una nueva Navidad, el intendente de Tigre, Julio Zamora, realizó su tradicional recorrida por diferentes instituciones y dependencias municipales que brindarán servicio y atención durante la Nochebuena. Durante la misma, agradeció al personal por su compromiso, labor, y esfuerzo durante un año atravesado por la pandemia de coronavirus.



“En el día de hoy saludamos y agradecemos a todos aquellos que cumplen tareas esenciales y esta noche van a pasar las fiestas en sus puestos de trabajo. Reconocemos su labor, sobre todo en este año que trajo mucho dolor en nuestra sociedad y los tuvo al frente de la batalla. Tenemos que seguir cuidándonos, la vacuna está llegando, pero no debemos aflojar”, señaló el jefe comunal.



Además, agregó: “Tenemos que poner en valor el trabajo decente, la educación de calidad, y salud pública a la altura de lo que la comunidad requiere. Eso no lo podemos hacer solos, debemos estar unidos junto a los vecinos, trabajando por un Municipio mucho mejor”



La concejala Gisela Zamora, quien acompañó al intendente durante su recorrida, añadió: “Agradecemos al personal todo el trabajo que han realizado durante este año, porque estuvieron desde el minuto uno de la pandemia, no sólo brindando sus servicios, sino haciéndole frente a la situación. Hoy queremos poner en valor a todos estos hombres y mujeres que esta noche, mientras nosotros estemos brindando, cuidarán a todos los tigrenses”.



Zamora inició su recorrida en los Bomberos Voluntarios de Benavídez, donde compartió un brindis con sus integrantes. Luego se dirigió al Centro de Operaciones Tigre (COT) y agradeció la labor del personal que vigila las calles del distrito las 24 horas, los 365 días del año. Más tarde, en General Pacheco, el intendente reconoció el compromiso del personal del Hospital Magdalena V. de Martínez.



Fernando Abramzon, secretario de Salud del Municipio, expresó: “Es un momento para reconocer a todo el personal esencial que estuvo en la primera línea de batalla desde el principio de la pandemia. Aquí, en el Hospital Provincial de Pacheco, por primera vez en mucho tiempo trabajamos codo a codo, y eso se vio en los resultados obtenidos; se hizo un gran trabajo para proteger a los más vulnerables”.



Por su parte, el director de dicho Hospital, Diego Morera, señaló: “En esta fecha nos parece muy importante reconocer a todos los equipos que tuvieron un compromiso inigualable durante la pandemia. Fue una oportunidad histórica poder trabajar en conjunto con el Municipio. Muchos vecinos fueron atendidos en condiciones dignas, con equipos de última generación que incorporamos gracias al trabajo conjunto con el Municipio, la Provincia y Nación. Fue una experiencia de trabajo en red muy importante”.



Respecto de la prestación de servicios, funcionarán las 24 hs unidades de primera respuesta y ambulancias; habrá guardias generales, una exclusiva de adultos, otra de niños, una guardia oftalmológica y otra odontológica; y los vecinos de Islas contarán con una guardia a cargo del Sistema de Emergencias Tigre (SET). Quienes requieran comunicarse, podrán hacerlo al 4512-9999/8/7 o al 107.



Participaron también de la recorrida: el secretario General y de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde y la secretaria de Protección Ciudadana, Ximena Guzmán.