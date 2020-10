Vicente López entrega cuadernillos de ejercicios mentales a personas mayores

El municipio de Vicente López asiste a sus vecinos con una guía impresa de ejercicios para fortalecer y agilizar el pensamiento. Los mismos son facilitados, por la comuna, en la casa de cada adulto mayor beneficiario de una asistencia social.

Las prácticas tienen como objetivo mejorar y mantener la capacidad mental de los mayores. Así, logran una estimulación cognitiva a pesar de la situación. A través de la interpretación de imágenes, comprensión de texto y fortalecimiento de la memoria, se propone agilizar el pensamiento y lucidez de la persona.

Una vez que el vecino completa los ejercicios, la comuna le entrega una nueva guía para que éste pueda continuar con su desarrollo. Al respecto, Gabriela Salusso, Subsecretaria de Desarrollo Social, detalló el proceso: “Estos adultos mayores tienen un seguimiento a través de los voluntarios, si necesitan alguna atención psicológica inmediatamente se los deriva. Desde el municipio se les pregunta cómo les resultó la práctica, si les gustó, si tienen alguna consulta o dificultad. El trabajo se sigue permanentemente”.

Desde el comienzo del ASPO, la comuna entregó más de 1300 guías prácticas que fueron impresas y repartidas en los hogares de los adultos mayores. Junto a las mismas, la comuna proporciona el material con las cajas de asistencia alimentaria. Esta herramienta permitirá a los vecinos cuidar su salud mental, y así, encarar de una mejor forma la post pandemia.



A lo largo de los meses, la situación causa fuertes impactos psicológicos en toda la población, pero principalmente en los adultos mayores. La pandemia provoca ansiedad, insomnio y estrés, por eso es fundamental que las personas mantengan la mente ejercitada constantemente.

La continuidad de estas tareas no sólo permite controlar el malestar, el enojo y la confusión, si no que también ayuda a tener la mente enfocada en otro tema que no sea el coronavirus. El intendente, Jorge Macri, subraya la importancia de este aspecto: “Tenemos que cuidar la salud mental y emocional. La gente está muy angustiada por diferentes cosas, como la enfermedad, la economía o no poder ver ni abrazar a sus familiares. Si estamos bien con nosotros mismos, podemos ayudar a que los demás estén mejor y tenemos más posibilidades de cuidarnos".

La iniciativa toma más relevancia en este contexto. Mariana Pérez, Directora de Discapacidad, explica el por qué: “La idea es que este aislamiento no implique una pasividad en su ejercicio de memoria, la cual es una aptitud clave en términos neurológicos. Al no tener nietos o el círculo de actividades que tenían antes, pueden reemplazar esos espacios de afuera por otro tipo de tareas que también los mantengan conectados con algo productivo”.



Como todo entrenamiento, el municipio recomienda iniciarlo de a poco y tener en cuenta algunos aspectos: no se debe completar todos los ejercicios en un mismo día. Es oportuno realizar una tarea por vez y hacerla antes o después de alguna otra actividad; como por ejemplo, algún trabajo corporal como gimnasia, yoga, baile, caminata, juego de cartas o juego de mesa. Además, es conveniente realizarlos, en lo posible, en compañía de otra persona, dado que le va a facilitar la ejecución de los mismos.