Kreplak se quejó de que intendentes opositores autorizan aperturas de sectores “expresamente prohibidos”

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, se quejó hoy de que hay muchos distritos que no cumplen con la normativa y autorizan la apertura de sectores que están prohibidos expresamente, ante lo cual subrayó que siempre son partidos gobernadores por la oposición.

“Hay muchos distritos que no cumplen con la normativa (al autorizar aperturas) y lo hacen a pesar de que está prohibido expresamente. Todos los días hay que llamar, explicar que no.

Siempre son distritos de la oposición, aunque no todos lo hacen. Están transgrediendo”, sostuvo el funcionario provincial.

En declaraciones radiales, Kreplak advirtió que cuando el manejo de la pandemia “se transforma en una rencilla política, eso tiene consecuencias”.

“Lamentablemente, todavía hay sectores inmaduros en términos de entender el impacto de la salud en la vida de las personas”, señaló el número dos de la cartera sanitaria bonaerense.

En ese sentido, cuestionó la decisión del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, de autorizar la reapertura de gimnasios en el distrito de la zona norte del Conurbano.

“Es innecesario y peligroso. Es importante bajar los casos antes de seguir abriendo. Si no, hay aperturas cuando se logra una estabilización y vuelven a aumentar los casos. Hay que esperar todavía algunas semanas para abrir gimnasios”, afirmó.

Finalmente, Kreplak indicó que van “diez días de una estabilidad muy alta (en la cantidad de casos) en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y en el Interior está subiendo”.