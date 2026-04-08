edición 8077 - visitas hoy 28843

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales

Prefectura detuvo a un hombre con pedido de captura en Zárate y secuestró droga en Campana

Prefectura detuvo a un hombre con pedido de captura en Zárate y secuestró droga en Campana
Los procedimientos se realizaron en controles preventivos: un prófugo fue detenido en Zárate y en Campana incautaron sustancias ilícitas tras una breve persecución.

Personal de la Prefectura Naval Argentina llevó adelante operativos en Zárate y Campana, donde detuvo a un hombre con pedido de captura vigente y secuestró estupefacientes en la vía pública.


El procedimiento se realizó en el marco de tareas de patrullaje y control preventivo en ambas localidades bonaerenses.


Detenido con pedido de captura en Zárate


En el primer operativo, efectivos de la Autoridad Marítima nacional identificaron a un individuo durante un control de rutina.


Al verificar sus datos, se constató que el hombre registraba dos pedidos de captura vigentes.


Ante esta situación, y con intervención de la justicia local, se procedió a su aprehensión. El involucrado quedó alojado en sede policial.


Secuestro de droga en Campana


En un segundo procedimiento realizado en la ciudad de Campana, personal de Prefectura que se encontraba realizando tareas de control observó una motocicleta cuyo conductor intentó darse a la fuga al advertir la presencia de los efectivos.


El individuo fue interceptado a pocos metros e identificado.


Durante la requisa, se comprobó que llevaba entre sus pertenencias sustancias ilícitas, que fueron secuestradas.


En ambas causas intervino el Departamento de Justicia Zárate-Campana, que dispuso las actuaciones correspondientes.

Últimas Noticias

Arrancaron los Torneos Tigrenses 2026 con más de 320 equipos en competencia
Arrancaron los Torneos Tigrenses 2026 con más de 320 equipos en competencia
Expo Sanfer cierra este domingo con más de 200 expositores en San Fernando
Expo Sanfer cierra este domingo con más de 200 expositores en San Fernando
Robo de bicicleta en General Pacheco: el COT siguió a los ladrones y fueron detenidos
Robo de bicicleta en General Pacheco: el COT siguió a los ladrones y fueron detenidos
El Tren de la Costa estará interrumpido durante 21 días por obras en San Isidro
El Tren de la Costa estará interrumpido durante 21 días por obras en San Isidro
Simulacro de evacuación en Tigre: el Municipio capacitó a vecinos y empleados ante emergencias
Simulacro de evacuación en Tigre: el Municipio capacitó a vecinos y empleados ante emergencias
Controles médicos gratuitos en San Isidro: dónde están las postas de salud en abril
Controles médicos gratuitos en San Isidro: dónde están las postas de salud en abril