Prefectura detuvo a un hombre con pedido de captura en Zárate y secuestró droga en Campana

Los procedimientos se realizaron en controles preventivos: un prófugo fue detenido en Zárate y en Campana incautaron sustancias ilícitas tras una breve persecución.

Personal de la Prefectura Naval Argentina llevó adelante operativos en Zárate y Campana, donde detuvo a un hombre con pedido de captura vigente y secuestró estupefacientes en la vía pública.

El procedimiento se realizó en el marco de tareas de patrullaje y control preventivo en ambas localidades bonaerenses.

Detenido con pedido de captura en Zárate

En el primer operativo, efectivos de la Autoridad Marítima nacional identificaron a un individuo durante un control de rutina.

Al verificar sus datos, se constató que el hombre registraba dos pedidos de captura vigentes.

Ante esta situación, y con intervención de la justicia local, se procedió a su aprehensión. El involucrado quedó alojado en sede policial.

Secuestro de droga en Campana

En un segundo procedimiento realizado en la ciudad de Campana, personal de Prefectura que se encontraba realizando tareas de control observó una motocicleta cuyo conductor intentó darse a la fuga al advertir la presencia de los efectivos.

El individuo fue interceptado a pocos metros e identificado.

Durante la requisa, se comprobó que llevaba entre sus pertenencias sustancias ilícitas, que fueron secuestradas.

En ambas causas intervino el Departamento de Justicia Zárate-Campana, que dispuso las actuaciones correspondientes.