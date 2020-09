El COI define a fin de año las medidas sanitarias que se adoptarán para los Juegos Olímpicos

"La decisión por el momento es seguir adelante. Lo que esperamos es ver qué medidas debemos aplicar, como la duración de las ceremonias, evitar las multitudes, obligar a cuarentenas cuando se llegue a Japón.Todas esas cosas se analizarán, pero esperaremos a finales de año", señaló el vicepresidente del COI, John Coates, según consignaron la agencia de noticias EFE y el periódico catalán Mundo Deportivo.

Japón y también el COI insisten en que los Juegos se desarrollarán el próximo año, aunque figuras del olimpismo empiezan a mostrar sus dudas sobre la posibilidad de que puedan llevarse a cabo si no aparece antes la vacuna contra el coronavirus.

"Lo primero y lo más importante es la salud de los atletas y de toda la gente involucrada", declaró el exnadador australiano Ian Thorpe.

"Debemos ponernos en perspectiva. Si no tenemos tratamiento ni vacuna, es posible que los Juegos no se puedan celebrar", añadió el ex campeón olímpico australiano.

De acuerdo con lo previsto, la edición que debía desarrollarse este año de los Juegos Olímpicos, se realizarán en Tokio entre el 23 de julio y el 8 de agosto de 2021.