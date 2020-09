La Fraternidad denunció “centenares de nuevas tomas” de tierras ferroviarias y acusó a las comunas

El titular del gremio e integrante del consejo directivo de la CGT formuló hoy la denuncia al cumplirse exactamente una semana del conflicto y paro generados en el ramal Retiro-Tigre y Victoria-Capilla del Señor de la Línea Mitre.

“Esa logística ferroviaria procura ser desmantelada. No es casual que mientras se estudia la posibilidad de proyectar un circuito para el tren entre La Plata y Campana, por la ruta 6, se ocupen las vías de las playas de Victoria. Se trata de un espacio táctico para construir y desarrollar el futuro viaducto, donde hoy están los materiales para reconstruir la vía Tigre-Capilla del Señor”, puntualizó.



Maturano denunció “una nueva toma ilegal de tierras ferroviarias en las playas de Victoria” y señaló que ello expresa “en toda su magnitud la situación sufrida durante muchos años por la industria ferroviaria, que con la crisis socio-económica provocada por el coronavirus ahora ocurre en centenares de lugares”.



“La ocupación ilegal de tierras para el asentamiento precario es consecuencia del déficit habitacional que sufre la Argentina desde la desaparición del Estado de bienestar construido en las décadas del '40 y '50 por el general Juan Domingo Perón, pero las causas que la genera es la política neoliberal aplicada desde 1955 con el achicamiento del mercado interno y la industria nacional, lo que desplazó del sector productivo a millones hacia la indigencia”, sostuvo Maturano.



Para el dirigente, en el contexto de la actual emergencia hay quienes “se aprovechan para realizar viles negocios”, y aseguró que ningún ferroviario olvida que “los asentamientos sobre las vías en Retiro tuvieron y siguen teniendo por objeto que el tren no llegue a puerto, beneficiando a firmas del autotransporte”.



La Fraternidad, que integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), sostuvo que en el país hay tierras urbanas y rurales suficientes para que todas las familias tengan una vivienda, y miles de espacios fiscales con esa capacidad, por lo que no se explica “por qué la toma de tierras ferroviarias”.



“No se trata de que el hilo se corte por lo más débil sino de proteger de forma social y humanitaria las consecuencias devastadoras de políticas que atentan contra el hombre y sus derechos elementales. Trabajo, educación y salud es la solución. No hay que dar pescado sino una caña para poder pescar”, concluyó