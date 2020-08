Integrantes de la Escuela de Ajedrez de Villa Martelli participarán de las Olimpiadas online

Candela Francisco fue Oro Panamericano Sub 14 Femenino en Santiago de Chile 2018; Plata Panamericana Sub 14 Femenino en Guayaquil 2019; Oro Sudamericano Sub 14 Femenino en Buenos Aires, Argentina 2019. Además es campeona argentina Sub 12 y Sub 14 Femenina.

Por otro lado, Anapaola Borda, fue Oro Sudamericano Sub 14 Femenino en Asunción 2017; Oro Panamericano Sub 16 Femenino en Guayaquil 2019; Plata Sudamericana Sub 18 Femenino en Buenos Aires 2019. Además es bicampeona argentina Sub 14 y campeona Sub 16 femenina.

Además de las dos jugadoras, habrá otros miembros de la Escuela de Ajedrez de Martelli presentes en la competencia. El Gran Maestro y jugador argentino mejor rankeado a nivel mundial, Alan Pichot, que será el capitán del equipo; la subcapitana, Aylen Strgacich; y el Gran Maestro Sergio Slipak, que en esta oportunidad será el jefe de la delegación.

El conjunto argentino estará compuesto por 12 ajedrecistas menores de 23 años (seis titulares y seis suplentes) y jugarán a nueve rondas, todos contra todos, con tres partidas rápidas por día.

Las Olimpiadas de Ajedrez iban a disputarse entre agosto y septiembre en Moscú, pero debido al Covd 19 ese torneo tuvo que suspenderse y la Federación Internacional de Ajedrez, decidió realizar las primeras Olimpiadas online de la historia.