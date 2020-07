Hot Sale: Guía para comprar de manera segura y evitar estafas

El producto se puede devolver “dentro de los 10 días corridos” a partir de su entrega sin ningún tipo de costo, y debe ser enviado al vendedor y no al correo en el mismo estado en el que se recibió.



El organismo advirtió que “en general en las páginas web de las marcas y del evento no figura esa posibilidad” como lo marca expresamente la ley 24.240 de la Defensa del Consumidor.



Con respecto a saber si el artículo está o no en oferta, “hay que tener en cuenta que los descuentos son propios de los comercios, o a veces de las marcas por lo que puede darse el caso que para un mismo producto veamos distintos precios según quién lo publicita”.



Para evitar la adquisición de un producto cuyas cualidades son diferentes a las publicadas, se debe guardar “una imagen (captura de pantalla) o foto de la oferta” para reclamos futuros.



También, el precio debe “ser expresado en su valor final”, y está prohibida “la expresión ‘más IVA’”, mientras que si el producto posee “un costo de envío adicional”, debe encontrarse “detallado claramente” con la información de cuál es el costo según la ubicación.



Asimismo, el vendedor debe informar cuántas unidades hay disponibles para la venta, cómo es la distribución.



La empresa debe cumplir con el precio, en caso de que la operación falle, aún pasada la fecha de la oferta.



El plazo de entrega debe estar explicitado “y debe ser exacto” y en caso contrario será dentro de los 15 días de hecha la compra.



Se recomienda evitar compras a través de links que lleguen vía WhatsApp, redes sociales o mail y no ingresar el número de la tarjeta de crédito ante fallas de pago.



Además, pedir factura y remito de entrega para un posible reclamo y guardar los datos de la empresa vendedora.



Por último, debido a las recomendaciones del Ministerio de Salud por la pandemia de coronavirus los productos deben ser abiertos en el domicilio y luego higienizados.