Tecno / Hot Sale: ¿Cómo reconocer una verdadera notebook gamer?

Chasis gamer resistente

Los productos gamers suelen tener colores vivos y diseños llamativos, agresivos y perfilados, principalmente porque los fabricantes quieren transmitir en sus productos la sensación de fiabilidad, potencia y velocidad. Nada que ver con las laptops tradicionales, cuya imagen refleja sobriedad. El chasis de la Acer Nitro 5 salta a la vista inmediatamente: una cubierta superior con texturas láser y una bisagra de color rojo carmesí mate que combina a la perfección con el diseño futurista del teclado retroiluminado. Pero no se trata solo de diseño, sino también de resistencia. A la hora de elegir, fijate en los materiales, y en la capacidad del equipo de resistir golpes, buscá siempre opciones sólidas y resistentes, capaces de estar a tu lado durante una agitada rutina gamer.

Teclas WASD retroiluminadas

Con estas cuatro letras se suele manejar por defecto el movimiento del personaje en casi todos los juegos de PC. Hoy en día parece una elección obvia porque estas cuatro teclas son mucho más accesibles que las flechas del teclado, además, están más cerca del Shift, de la barra espaciadora y de los números de arriba para cambiar de arma. Su popularidad se debe a Dennis “Thresh” Fong. Este americano fue jugador profesional de videojuegos en los años 90, quien saltó a la fama tras ganar un torneo de Quake en 1997, cuyo premio era un Ferrari 328 que pertenecía a John Carmack, padre de algunos videojuegos como Doom, Wolfestein 3D o el propio Quake. Con el tiempo, esta asignación de teclas se convirtió en un “estándar” en el mundo de los videojuegos. Las teclas de control WASD son verdaderamente únicas y cambian la manera de jugar con el teclado y el mouse. Además, en casos como el de la Nitro 5 de Acer, están resaltadas para una mejor visibilidad y para eliminar los errores de pulsaciones.

Tecnología de refrigeración

La temperatura de la CPU y la GPU se debe priorizar, ya que estos son los principales centros de procesamiento de una computadora para gaming. Las cargas de trabajo exigentes -como el gaming- hacen que el hardware genere calor y, por supuesto, el sobrecalentamiento de los componentes puede provocar problemas de desempeño. La CPU no es el único componente cuya temperatura debes manejar: la GPU (unidad de procesamiento de gráficos) es otro componente crítico en una computadora para gaming y también debe contar con una refrigeración adecuada. Una configuración ideal mantiene todos los componentes lo suficientemente frescos y le permite al sistema alcanzar su máximo desempeño. En el caso de la Nitro 5, Acer ha incluido la tecnología Acer CoolBoost™ y el diseño con cuatro puertos de escape. CoolBoost™ aumenta la velocidad del ventilador en un 10% y la refrigeración de CPU/GPU en un 9% en comparación con el modo automático.

Tecnología para monitorear y controlar tu equipo

Revisa que tu equipo tenga tecnología y funciones capaces de ofrecerte ventajas a la hora de jugar. Por ejemplo, gracias a Acer NitroSense, veras como mejora tu experiencia de juego. Es más fácil que nunca monitorear en tiempo real la información del sistema, la temperatura de la CPU / GPU y la carga, y controlar manualmente la velocidad del ventilador para mantenerlos frescos para que funcionen a su máximo potencial y evitar caídas de cuadros o inestabilidad desde un solo tablero.

Videojuegos para todos los gustos

La Acer Nitro 5 es el equipo perfecto para videojuegos como League of Legends, Overwatch o Counter-Strike: Global Offensive que requieren configuraciones altas y 60 fps. Para otros juegos, con gráficos más intensivos como Rainbow Six: Siege, Arma III y PUBG, se necesita bajar la configuración de gráficos a media-alta para una mejor partida. ¿Pasas largas sesiones disfrutando del nuevo videojuego Valorant y no querés perder detalles visuales? No lo dudes, esta notebook te acompañará en cada batalla.

Interior poderoso

Su tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce® GTX 1650 asegura un viaje de alta velocidad en cada una de las partidas, una experiencia verdaderamente inmersiva y una reproducción más rápida, texturas más finas e iluminación dinámica para atrapar a los enemigos que se esconden incluso en las sombras más oscuras. Su interior está compuesto por una memoria RAM de 12GB (expandible a 32GB) y un disco rígido de 1TB, la dupla ideal que te acompañará en cada jugada, además cuenta con un procesador AMD RyzenTM 5 Serie 3550H que ofrece una excelente velocidad de juego.

La mejor conexión

Controlá tu red con soluciones como Wake-on-LAN ready o Wi-Fi Inalámbrica Gigabit 802.11ac. La primera de ellas establece un nuevo estándar al ofrecer una poderosa tecnología que detecta, clasifica y prioriza automáticamente el tráfico de la red y garantiza que los datos más importantes se entreguen rápidamente con una alta capacidad de respuesta. Mientras, la tecnología de múltiple usuario, entrada y salida (2x2 MU-MIMO), eleva la vara en su experiencia inalámbrica.

Intensidad visual

Una de las razones por lo que la Acer Nitro 5 se ha convertido en uno de los equipos más emblemáticos del portafolio de Acer, es porque se convirtió en la mejor opción para aquellos gamers que quieren un equipo potente, con funciones exclusivas y una pantalla que te sumerge al interior del juego. La pantalla con tecnología IPS FHD de 15,6 pulgadas y una resolución 1920 x 1080 píxeles producirá imágenes brillantes con detalles nítidos, aspecto que los jugadores apreciarán enormemente.

Acer Nitro 5 (AN515-43-R7Y8)