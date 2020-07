Los Shopping piden ser incluidos en reapertura de comercios de la semana próxima

"En el AMBA tenemos 44 shopping centers y la situación de todos ellos ya pasa de crítica: hace cuatro meses que no generan ingresos y, en muchos casos, cerca del 20% de los locatarios, ya han comunicado que no reabrirán sus puertas. Si no se nos permite volver a trabajar, esa cifra sin dudas se incrementará", planteó la CASC, encabezada por Mario Nirenberg, en un comunicado.

Allí, la cámara del sector planteó que "las experiencias en el interior demuestran que los protocolos de seguridad permiten el funcionamiento de los centros comerciales, minimizando el riesgo de contagio, con las lógicas limitaciones que impone la emergencia sanitaria".

"Ante la inminente modificación del aislamiento impuesto en el AMBA, la Cámara Argentina de Shopping Centers solicita a las autoridades que vienen gestionando la emergencia, que incluyan a los centros comerciales entre las actividades a las que se les permitirá volver a funcionar", sostuvo la entidad en el escrito difundido hoy.

En ese marco, pidió que, "cuando se disponga la reapertura de los comercios a la calle, también se lo haga con los centros comerciales".

La cámara ya elaboró un protocolo de seguridad, higiene y distanciamiento social con el objetivo de garantizar medidas sanitarias para el funcionamiento de los shoppings, minimizando el riesgo de contagio.

"Nosotros tenemos, al menos, la misma posibilidad de neutralizar el riesgo que un comercio a la calle; si bien muchos shoppings son lugares cerrados (muchos otros son al aire libre), el local sobre una avenida también se convierte en un lugar cerrado cuando la gente ingresa al mismo", agregó Nirenberg.

El comunicado detalló que, en ciudades como Rosario, Santa Fe, Córdoba, Salta y Mendoza, los shopping centers reabrieron sus puertas de manera limitada, con estrictos protocolos de seguridad aprobados y coordinados con los gobiernos locales y acotada, o nula operación de sus áreas de gastronomía y entretenimiento.

"Hasta la fecha, no ha habido reportes de que esas reaperturas hayan incidido de manera negativa en la situación sanitaria de esas urbes, lo que indica claramente un éxito en la elaboración y aplicación de los protocolos de reapertura", argumentó la cámara.