Esteban Bullrich en la USI: “Cuando uno construye el puente hacia la otra orilla, los primeros piedrazos vienen de los propios”

En una entrevista pública realizada a través de la plataforma Zoom y transmitida por el canal de Youtube de la universidad, Bullrich afirmó que “hoy, es un desafío muy grande ser un dirigente que buscar construir puentes. Porque cuando uno está enfrentando una grieta o un río, cuando uno construye el puente hacia la otra orilla, los primeros piedrazos de resistencia vienen de los propios, no de los del otro lado. Cuando uno trata de cruzar el río y construir una estructura para unir con el otro, los primeros que te tiran son los propios. Recién después te tiran los del otro lado”.De esta forma, Bullrich se manifestó a favor de profundizar el “diálogo” y la “cultura del encuentro” entre oficialismo y oposición en la Argentina y, ante todo, generar “confianza”. “La cultura del encuentro no puede ser anti nada. La cultura del encuentro es encontrarnos con aquellos con los que inclusive tenemos más diferencias, para entender qué podemos construir en común con ellos”:Al abrir el ciclo “Diálogo Político”, el rector de la USI, Enrique Del Percio, afirmó que “abrimos este espacio porque estamos convencidos de que no es posible pensar una Argentina sin diálogo. Diálogo no significa estar de acuerdo con el otro, sino aceptar y escuchar al otro. Para la USI, es muy importante contribuir como universidad a la posibilidad de escucharnos, de saber que el otro es alguien que piensa distinto porque ve las cosas desde otro lado, pero que no es alguien que nos quiere engañar o que tiene mala fe. El diálogo es un espacio para aprender”.El ciclo está a cargo del vicerrector de Investigación y Extensión de la USI, Jerónimo Biderman Núñez, y de la profesora Estefanía Cuello, docente de la cátedra Derecho Político.