Protesta en el Centro Médico Talar por la reincorporación de enfermeras despedidas

Se realizó hoy una concentración en la puerta del Centro Médico Talar, en 197 y panamericana, exigiendo la reincorporación de las enfermeras despedidas por denunciar “irregularidades de la clínica ante la falta de EPP de calidad y reclamar testeos al personal y usuarios, luego de un brote de más de 40 trabajadores infectados”.De la marcha participaron trabajadores, familiares y distintas organizaciones de izquierda como el Nuevo Mas, la Corriente Sindical 18 de Diciembre, entre otras.Ruth Leites, una de las trabajadoras despedidas, que se encuentra a la cabeza de la protesta, ya que sus compañeras están en aislamiento, incluso dos de ellas internadas, por contagiarse coronavirus en su lugar de trabajo, expresó “hoy la situación se agrava con la internación en terapia intermedia de dos familiares de mis compañeras despedidas, Ester Galarza y Ale Sotelo (…). Es una masacre lo que están haciendo con nosotras, es desgarrador saber que los familiares de las chicas ahora también están mal, uno no puede hacer nada y encima estamos en la calle”.Por su parte, Laura Lescano, referente del Nuevo Mas, declaró: “es terrible que un sindicato como la UOM, que debería garantizar los derechos laborales, es quien está a la cabeza de la persecución, los despidos y ataca la organización de los trabajadores que necesita la representación gremial, ya que no hay delegados hace 25 años”.Luego agregó, “es evidente la complicidad con las autoridades municipales, la provincia y el gobierno Nacional que frente a esta grave situación, no hacen nada y deciden mirar para otro lado”.“las irregularidades en los centros de salud continúan y son los trabajadores los que más sufren la crisis económica y sanitaria, por lo que es fundamental la solidaridad desde abajo entre los distintos sectores para hacerle frente a la grave situación que se vive”, destacó la referente.