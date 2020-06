Kicillof en Pilar: “Este hospital sintetiza qué Provincia queremos: un Estado presente que garantice la salud”

“Se ha hecho un trabajo muy intenso en muy poco tiempo que tiene que ver con el acceso a la salud, con un derecho consagrado de todos los vecinos y vecinas”, destacó el Gobernador y agregó: "Los derechos si no se convierten en realidades, si no se materializan, son solo palabras. Este es un día inolvidable, donde un sueño y un derecho, se convirtió en realidad".Este hospital, que es el único efector de salud en la localidad de Derqui, funcionará como centro de internación para enfermedades respiratorias y COVID-19. Cuenta con seis camas de terapia intensiva pero, si la situación lo requiere, dispondrá de 26 camas en total para pacientes graves.“Durante el aislamiento trabajamos en medidas para proteger a los ciudadanos, para distribuir en toda la Provincia camas de terapia intensiva”, subrayó Kicillof y enfatizó: “Este edificio, con los trabajadores y trabajadoras, con el equipamiento médico y los insumos de cuidado, sintetiza qué Argentina, qué provincia de Buenos Aires y qué Pilar queremos: un Estado presente, que garantice el acceso a la salud para todas y todos, sin distinciones”.Las obras del hospital se encontraban paralizadas desde agosto de 2019 y se finalizaron en 60 días. Cuenta con un área de internación, quirófano, área de guardia y emergencia, servicio de ecografía y un equipo de rayos para radiografías.Por su parte, Achaval resaltó que “inaugurar un hospital es trascendente para muchos pueblos, y lo hacemos en este contexto de pandemia, esta es una respuesta concreta a qué hizo el Estado en estos 100 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio” y remarcó que “el esfuerzo valió la pena, hoy lo inauguramos con la coherencia de no mirar para otro lado cuando el pueblo nos necesita”.“A nosotros lo que nos da fuerza son las vidas que se salvaron por tomar decisiones difíciles y duras a tiempo. No podemos dejarnos llevar por presiones, donde siguen creciendo los contagios no vamos a tener ninguna duda en tomar las medidas necesarias para cuidar la salud y la vida de las personas”, concluyó Kicillof.La Provincia aportó el equipamiento para esta institución: respiradores, camas de cuidados intermedios, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, un ecógrafo portátil, y los elementos de seguridad para los trabajadores y trabajadoras.