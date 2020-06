Caducarán los permisos para circular en el transporte Público del AMBA

Sólo los trabajadores esenciales podrán viajar en transporte público en el AMBA

"El problema no es la cuarentena, sino la economía", ya que "los ciudadanos prefieren preservarse, quedarse en su casa y consumir menos"; analizó el mandatario.En ese sentido asumió que el problema que se genera es en "los comercios", que no logran reactivarse en el AMBA, a diferencia de lo que ocurre en las provincias, donde el sector mercantil y las industrias están funcionando."El interior del país está activo", enfatizó el jefe de Estado en una entrevista con Telefé, en la que también hizo un "balance positivo" de los primeros seis meses de su gestión."Querían salir a correr, a abrir los comercios y acá están las consecuencias. No me puedo hacer el distraído, los que le prestaron atención a la economía están como acá al lado, con más de 40 mil muertos", señaló Fernández en una clara referencia a la situación de la pandemia que atraviesa Brasil.También anunció que a partir de la medianoche de mañana caducarán los permisos para el transporte público en la zona del AMBA. Sostuvo que en los últimos días "aumentaron los contagios, la movilidad y la ocupación hospitalaria", por lo que llamó a "estar atentos", y advirtió que el coronavirus "circula en todos los barrios"."Tenemos que bajar el nivel de tránsito para bajar los contagios. Hoy tuvimos una mirada común en la reunión que mantuvimos con (el vicejefe de Gobierno porteño) Diego Santilli y (el gobernador de Buenos Aires) Axel Kicillof", señaló.- El viernes a las 0 horas se darán de baja en el AMBA todos los permisos de circulación de los trabajadores no esenciales. Deberán ser renovados en la aplicación Cuidar.-Solo podrán utilizar el transporte público de pasajeros en el AMBA los trabajadores esenciales y que cuenten con el permiso QR obtenido en la aplicación Cuidar.-Se reforzarán a través del Ministerio de Seguridad de la Nación y las fuerzas de cada jurisdicción los controles para garantizar que solamente podrán utilizar el transporte público de pasajeros los trabajadores esenciales, sin excepción alguna.- Se mantiene el refuerzo de la limpieza y desinfección de las unidades del transporte público de pasajeros automotor y ferroviario y se recuerda a los usuarios que deben respetar el uso de tapabocas y el distanciamiento social.