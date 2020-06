La provincia prorrogó el programa de incorporación especial de docentes y auxiliares suplentes

Lo hizo mediante la Resolución 1072 publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito, que lleva la firma de la ministra de Educación, Agustina Vila.El programa está destinado a docentes y auxiliares que, como consecuencia de las medidas de aislamiento adoptadas por la pandemia, se encontraron "imposibilitados de participar de los actos públicos que en condiciones habituales les permiten acceder a cargos".Los docentes y auxiliares que acceden a este programa perciben unos 10.200 pesos de bolsillo en blanco, con aportes y obra social.Cuando, a principios de abril pasado, se lanzó el plan, se anunció que se incorporarían unos 23 mil maestros y auxiliares, más unos 4.400 docentes del Plan Fines que en 2019 se desempeñaron como suplentes pero que este año no habían llegado a tomar cargo público debido a la cuarentena.Luego se incorporaron a los docentes "con cargos provisionales que no tuvieran cargos activos a abril de 2020 como así también a aquellos docentes que teniendo parcialmente un cargo activo en marzo 2020, no tenían continuidad en el mes de abril de 2020".En el marco del Programa, docentes y auxiliares podrán ser convocados a realizar tareas ya sea relacionada con el Plan de Continuidad Pedagógica, con tareas del Sistema Alimentario Escolar (SAE) o del protocolo de desinfección e higiene en colegios.