Los shoppings de San Isidro podrán hacer delivery

El Municipio de San Isidro habilitó que los dos shoppings que se encuentran en el distrito, Unicenter y Soleil, vuelvan a funcionar bajo la modalidad de delivery (no take away).

En esta primera etapa, se reincorporarán a sus puestos de trabajo 250 personas de forma directa. También generará empleo en los sistemas de delivery propios de las empresas o de terceros, puestos de logística y fabricación.

Los comercios que deseen adherirse deben vompletar el éste formulario web

El protocolo especial de San Isidro creado para esta actividad en particular, que tiene entre sus principales medidas las siguientes:

-Uso obligatorio de tapabocas (cubre boca, nariz y mentón) en todos los establecimientos comerciales y para todas las personas que permanezcan en los mismos u otro espacio común.

- Se deberá poner a disposición de los repartidores, alcohol en gel, solución hidroalcohólica y/o sanitizantes en los sectores de traspaso de mercadería.

- Se deberá colocar cartelería visible con información actualizada sobre métodos de prevención ante el COVID-19, sobre el uso obligatorio de barbijos y/o tapabocas y demás recomendaciones.

- Las actividades deberán realizarse con guardias mínimas (evitando la aglomeración de personal). siguiendo los Protocolos sanitarios de San Isidro