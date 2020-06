“No hablamos aún con Gorosito por su continuidad” dijo el Presidente de Tigre

“Aún no hablamos con (Néstor) Gorosito sobre su continuidad”, dijo el máximo dirigente de la entidad del barrio de Victoria, que hoy festejó el primer aniversario de la conquista de la Copa de la Superliga 2019, el único título alcanzado a nivel nacional en Primera División.Melaraña destacó que “por lo conseguido, ‘Pipo' (Gorosito) quedará en la historia y en el corazón de todos los hinchas”, aunque también reconoció que la irrupción del brote virósico “cambió drásticamente las cosas”.“Hay una cuestión económica que debemos evaluar y no solamente en relación al técnico” sostuvo el directivo, que deslizó que “será necesario charlar” con Gorosito, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio.Pero no sólo el tema del entrenador deberá resolver la institución del Norte del Gran Buenos Aires, ya que –según contó el propio presidente- “quedarán con contrato vigente no más de 12 jugadores”, a partir del primero de julio venidero.“La pandemia hizo que buena parte del dinero que disponíamos para utilizar este año en el armado del equipo y regresar a Primera lo hayamos dispuesto para otras cosas” explicó Melaraña al programa ‘Fútbol 910' (Radio La Red).El titular del ‘Matador' especificó que “todavía no se sabe cómo se definirá el campeonato. Ojalá se pueda jugar lo que hay que jugar”, en referencia a reanudar la competencia con las nueve jornadas que faltan.