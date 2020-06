Jorge Macri pidió “que se respete más el rol del intendente” para definir excepciones al aislamiento

Jorge Macri aseguró hoy que “hace 25 días“ llevó al gobierno provincial protocolos para abrir con “muchas precauciones” ciertas actividades, pero que aún no recibió respuesta.

“Que se respete un poco más el rol del intendente. Nosotros también fuimos elegidos, tenemos un rol ejecutivo, somos responsables, no andamos buscando enfermar a nadie. Imaginate que el sistema de salud en Vicente López es municipal”, dijo el intendente de Vicente López.

Con argumento, criticó la mecánica establecida para la definición de excepciones a nivel local del cumplimiento de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

“Yo que conozco el pueblo y fui elegido, tengo que pedirle a la provincia, para que le pida a la Nación, para que le vuelva a responder a Provincia, y ellos después me respondan a mí. Es interminable“, se quejó Jorge Macri, y pidió “un marco de regulación donde un intendente con responsabilidad pueda moverse“ en la apertura de actividades.

Según se informó ayer desde el municipio a través de las redes sociales, el intendente Jorge Macri aguarda respuesta del gobierno provincial “sobre un nuevo protocolo para la apertura de templos religiosos y lugares de fe“, como así también “para la apertura de comercios barriales“.

En tanto, en la entrevista que brindó esta mañana Radio La Red, el referente del PRO destacó que su municipio arrancó con altos casos de contagios, pero hoy tienen “una de las curvas más aplanadas por el compromiso de la gente“.

“Yo veo que no es lo mismo un centro comercial en La Lucila que en Munro“, ejemplificó Macri, y pidió “ponerse en el lugar de un vecino que no puede abrir en un distrito que no tiene casos“ de Covid-19.

En ese marco, consideró que “es materialmente imposible que una autoridad nacional o provincial pueda conocer el detalle de lo que está pasando en cada uno de los 135 municipios bonaerenses“.

“No se quién instaló la idea de que los intendentes somos loquitos o irresponsables“, cuestionó Jorge Macri, quien insistió en afirmar que, por el contraio, los jefes comunales “no” son “rebeldes”.

“Lo que estamos pidiendo es poner sobre la mesa esta discusión, nosotros también hemos sido electos y la gente nos valora como al gobernador o al Presidente“, sostuvo.

Para el jefe comunal, “el problema más grave son los rubros que no pueden trabajar, que viven esta situación como de mucha injusticia“, y, en ese sentido, enumeró negocios como “bazar, regalos, indumentaria, librería, juguetería“ cuya venta está “prohibida en los comercios pequeños pero se venden en los hipermercados“.

Intendentes solicitaron a Kiciloff contar con mayor autonomía para la toma de decisiones

Más de 50 intendentes de la provincia de Buenos Aires solicitaron en forma conjunta al gobernador Axel Kiciloff “la posibilidad de contar con mayor autonomía para tomar decisiones ágiles en el territorio” en el marco de la pandemia por el coronavirus, informaron hoy fuentes comunales.



Este grupo de jefes comunales expresaron su “preocupación por los distintos sectores económicos y sociales que se ven imposibilitados de retomar gradualmente sus actividades“.



El pedido fue realizado por los intendentes de Adolfo Alsina, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, Bragado, Brandsen, Campana, Capitán Sarmiento, Chacabuco, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvear, General Arenales, General Belgrano, General Lamadrid, General Lavalle, General Madariaga y General Pueyrredón.



También por los partidos de General Viamonte, General Villegas, Junín, La Plata, Lanús, Lezama, Lincoln, Lobería, Lobos, Magdalena, Maipú, Monte, Nueve de Julio, Olavarría, Patagones, Pellegrini, Pergamino, Pinamar, Puán, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Saavedra, Saladillo, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Isidro, San Miguel, San Nicolás, Suipacha, Tandil, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres de Febrero y Vicente López.



“Estamos convencidos que podemos avanzar hacia un nuevo esquema de funcionamiento de diversas actividades sociales, económicas y deportivas más flexible, que serán seguramente distintas en cada caso, adaptadas a la situación sanitaria y social de cada municipio“, expresaron los jefes comunales a través de un comunicado.



También indicaron que en función de la dinámica propia de la pandemia “las medidas adoptadas deberán ser revisadas de manera permanente, siempre con el compromiso y la responsabilidad expresa de retroceder o adoptar medidas restrictivas si la situación sanitaria así lo indicara“.



“Nadie más interesados que los intendentes en que la situación sanitaria y social esté bajo control y seremos quienes responderán con sus sistemas de la manera más pronta y eficaz, siempre acompañados y acompañando a la provincia“, agregaron.