Prueban desde hoy la “reserva previa” para el ramal Tigre del Mitre que entrará en vigencia el lunes

Según informó la empresa, el sistema “Reservá tu tren”, permitirá que las personas que efectúan tareas esenciales durante el aislamiento por coronavirus puedan reservar un lugar en el tren y viajar respetando el distanciamiento social.Las reservas funcionarán para el horario pico de la mañana -de 6 a 10- “para los servicios que lleguen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene como objetivo administrar la demanda para cuidar la salud de los pasajeros y pasajeras y de nuestros trabajadores”, informó Trenes Argentinos.La reserva para viajar en tren se podrá realizar con varios días de anticipación y de cuatro maneras diferentes: a través de la App “Reservá tu tren” de Trenes Argentinos (disponible en Android), en la página web de Trenes Argentinos, en la dirección ww.argentina.gob.ar/reservatutren, o también en el Call Center 0-800-222-8736 (TREN).“Lo que estamos haciendo hoy es comunicando a todos los usuarios del ramal Tigre de línea Mitre que podrán iniciar descargas y consultas a partir de la página de Trenes Argentinos para familiarizarse con este sistema de reserva previa que va a entrar en vigencia a partir del lunes próximo”, dijo Martín Marinucci, titular de Trenes Argentinos, en declaraciones a El Destape Radio.En ese marco, agregó que el objetivo de la iniciativa será “administrar la demanda que es lo que más preocupa en tiempos de pandemia, respetando la distancia social”.A modo de ejemplo, remarcó que hoy tanto el Mitre “como el resto de las líneas están en el 25%” de la cantidad habitual de usuarios, demanda que “hoy permite garantizar el distanciamiento”.“Teníamos 1.200.000 personas de forma diaria y hoy 300.000 en las cinco líneas que administramos, estamos en un promedio del 25%, que para mensurar, en un horario pico en una línea como la Sarmiento de 565 lugares que tiene el tren, viajaban antes del 20 de marzo unas 1.800 ó 1.900 personas”, graficó.“Hoy tenemos que evitar esa aglomeración”, subrayó Marinucci.La reserva, explicó, se puede hacer desde la web de Trenes Argentinos, ingresando DNI y número de trámite para validar la identidad. Luego, completar seis pasos (que incluyen entre otros estación de origen, destino, horario que necesita llegar al destino o de salida, fecha del viaje) y con cinco días de anticipación la página arroja distintas alternativas.“Si el usuario sabe cuál es el horario de salida puede ponerlo y si no hay disponibilidad se ofrecerá el inmediato anterior o posterior disponibile”, detalló.Respecto a quiénes podrán solicitar reserva de pasajes, indicó que se encuentran trabajando en “generar esa vinculación con los 5 millones de usuarios certificados que hoy tienen el permiso” pero que hoy podría reservar cualquier persona aunque si en la estación no puede certificar el permiso de circulación en el control no podrá tomar el tren.El sistema que regirá a partir del lunes en la línea Mitre, se replicará en las demás líneas “una vez que veamos el funcionamiento de la aplicación con los usuarios”. El objetivo, resaltó, será “poder tenerlo en las cinco líneas del AMBA que administramos”.Desde Trenes Argentinos señalaron que el trámite por medio de la App dura menos de un minuto y que con el código QR que emite el sistema se podrá acceder a la estación.