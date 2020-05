San Martín: Roban en la empresa donde trabaja el padre de Zaira Rodriguez asesinada en 2018

Brutal robo a Claudio Rodriguez, el papá de Zaira, asesinada para robarle junto a su novio en Villa Ballester.

El hecho ocurrió ayer pasadas las 16.30 en la calle Santa Adelina al 1400, en la localidad bonaerense de San Andrés, en el noroeste del Gran Buenos Aires, donde se encuentra la empresa New Image S.R.L., contratista de la firma Cablevisión.Voceros policiales informaron a Télam que dos asaltantes con tapabocas en sus rostros ingresaron por el portón de acceso, que se encontraba abierto, y tomaron por sorpresa a dos empleados, a quienes obligaron a entrar a una oficina y a tirarse al suelo junto a los compañeros que estaban allí.Mientras un tercer ladrón se quedó de “campana” en la puerta, uno de los cómplices tomó del pelo de forma violenta a una mujer en dos oportunidades y la golpeó contra el escritorio, para luego sustraerle dinero en efectivo.En tanto, el otro delincuente revisó a los otros tres empleados tirados en el suelo y les sacó billeteras y teléfonos celulares, además de revolver documentación.Una de las víctimas del robo fue Claudio Rodríguez, padre de Zaira, la joven piloto de kartings asesinada en 2018 a unas 15 cuadras de allí, y tras dialogar con Télam aseguró: “Gracias a Dios no lloramos a nadie”.“Son basuras. La golpearon a mi novia. Me tienen re podrido. La empresa queda a media cuadra de Villa La Rana, donde viven los mugrientos que mataron a Zai”, relató Rodríguez, quien agregó que los asaltantes también se llevaron “mochilas y bolsos”.Los ladrones escaparon del lugar y más allá de los golpes que sufrió la mujer, los demás empleados resultaron ilesos.“Me da mucha bronca, porque se lo vengo diciendo a la Policía, que están robando a dos manos alrededor de la Villa La Rana. No tenemos patrulleros, tiene que haber 45, y hay 26, todos rotos. No nos escucha nadie, seguimos con la misma situación, después terminamos llorando como pasó con Zairita”, concluyó el padre de la joven asesinada.El crimen de Zaira ocurrió el 10 de noviembre de 2018 a las 21.30, en el cruce de las calles Lamadrid y Sarmiento, de Villa Ballester, cuando la corredora de kartings estaba con su novio a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco, estacionado en la puerta de la casa de ella.En esas circunstancias, dos “motochorros” se acercaron a la pareja con fines de robo y el novio de la joven arrancó a toda velocidad y embistió la moto de los delincuentes, por lo que uno de los asaltantes comenzó a disparar y Zaira recibió un tiro en la cabeza, herida que le produjo la muerte cuando llegó al Hospital Thompson.Por el crimen, Gastón Murray (27) y su hermano Pablo (23) se encuentran detenidos con prisión preventiva por "robo en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causa" y el 25 de marzo pasado estaba previsto el inicio del juicio, suspendido por la cuarentena.En tanto, en la investigación por el robo en la empresa interviene personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 del Departamento Judicial de San Martín, que obtuvo las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar y ordenó una serie de medidas tendientes a esclarecer el hecho.