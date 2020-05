“Compramos en Sanfer” sigue creciendo e incorpora a más comercios cada día

Apenas 10 días después de que el Municipio de San Fernando pusiera en marcha la nueva plataforma online “Compramos en Sanfer”, se registraron más de 70.000 visitas a la web www.sanfernando.gob.ar/compramosensanfer y sigue creciendo la cantidad de comercios que se adhieren. El sistema conecta a vecinos con negocios locales, industrias y feriantes inscriptos de al menos 40 rubros, de forma fácil, rápida y con las medidas de seguridad para prevenir el coronavirus.

El Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, señaló al respecto: “Estamos muy contentos por esta nueva plataforma que pudimos lograr con un muy buen trabajo de la Dirección Gral. de Comunicación del Municipio. Con ella queremos conectar a los vecinos con los comerciantes e industrias, en este tiempo de cuarentena y de apremio económico”.

Y agregó: “Ya tiene más de 70.000 visitas y más de 250 comercios inscriptos, lo que nos permite satisfacer por Internet la demanda del contacto directo con los negocios. Por eso, les pedimos a los comerciantes que faltan que se inscriban en la plataforma, que es una herramienta gratuita, de conexión rápida y nosotros aseguramos que las ventas se hagan con todas las medidas de seguridad”.

Sobre ‘Compramos en Sanfer’ Susana, encargada de la regalería ‘Rincón Pituco’, manifestó: “Es muy buena la idea, y realmente funcionó, porque al estar en la plataforma tuvimos un montón de seguidores más por Instagram; nos vio mucha gente y nos conoció, y eso ayuda en este momento en que las ventas son sólo online”

Por su parte, Agostina de la sucursal de ‘Estancias Chiripá’ de Victoria, dijo: “Cuando me presentaron la propuesta me re interesó, es una nueva forma de estar en contacto con la gente que me sirvió bastante. En 3 o 4 días tuve bastantes seguidores en Instagram o WhatsApp, preguntando o consultando, o me contactó gente que no lo podía hacer antes”.

“Desde que empezamos las ventas por WhatsApp usamos el protocolo de seguridad para entregas a domicilio o en la puerta del local en una bolsa rociada por alcohol diluido en agua como prevención, por una cuestión de concientizarnos y para que todos estemos bien”, completó Agostina.

Ingresando a Compramos en Sanfer los vecinos pueden buscar por categorías, palabras claves o rubros, y elegir con qué negocio comunicarse a través de WhatsApp o el medio que sea de su preferencia, observando descripciones, redes sociales, ofertas y formas de reparto. No es necesario registrarse ni descargar una aplicación, el único requisito indispensable es mantener los recaudos pertinentes para cuidarse del coronavirus.

En tanto, para inscribirse como comercio, industria o feriante, se requiere completar un formulario con un correo electrónico, un teléfono celular con la aplicación WhatsApp y la habilitación o autorización para comercializar en San Fernando los productos del rubro que se seleccione.

Por consultas referidas a este sistema, comunicarse con la oficina de Atención al Vecino al teléfono gratuito 0800-777-6864 o por mail a la casilla compramosensanfer@sanfernando.gob.ar