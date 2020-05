Coronavirus: ATE Tigre se refirió a los contagios en el personal del Hospital de Pacheco

Ante esta situación, hay además de las enfermeras que dieron positivo, cuatro pacientes y aproximadamente 15 profesionales de la salud que están aislados.

ATE Tigre detalló mediante un comunicado la situación de los trabajadores del hospital provincial de Pacheco que contrajeron Coronavirus.

El comunicado difundido hoy por la entidad gremial destaca que “Desde nuestro gremio estamos trabajando y vigilando los distintos protocolos epidemiológicos a seguir para estos casos, como así también esperando el resultado de los hisopados del resto de profesionales involucrados”.

“Queremos aclarar que no solo el personal de enfermería trabaja en otras Instituciones, sino también el personal Médico involucrado”, agrega.

En ese sentido subrayaron que “desde ATE Tigre ayer reiteramos por los canales correspondientes el reclamo de más nombramientos de Enfermería, y que se nombre al personal médico de la Unidad de Terapia Intensiva que falta nombrar”.

Enfatizaron que “exigimos que a los Compañeros Enfermeros de Cuidados Intermedios que están a cargo de la sala COVID 19 se le pague el plus de Terapia Intensiva, debido a que no solo atienden a los pacientes con COVID 19, si no que, a partir de hoy, se hacen cargo de los Pacientes de Terapia Intensiva”.

“Desde el día cero de esta Pandemia ATE Tigre viene trabajando por todos los trabajadores, no sólo los hospitalarios, si no por nuestros Compañeros del sector de Educación que se encuentran al igual que nuestros compañeros del Registro Civil y ANSES, trabajando durante la pandemia”, concluyeron.