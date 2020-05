Un comisario bonaerense fue detenido por dispararle a un joven en Campana

Se trata del comisario Alberto Utrera, titular de la comisaría 1ra de Campana, partido ubicado al noroeste de la provincia de Buenos Aires.Fuentes judiciales indicaron a Télam que en la madrugada de hoy, cerca de las 2.30, Utrera realizaba junto a otro agente policial una recorrida por el barrio Lubo cuando observaron a una persona circulando en bicicleta.Con motivo de conocer el motivo por el cual circulaba durante la cuarentena, Utrera y su compañero le solicitaron a esta persona, un menor de 18 años, que se detenga.Por motivos que aún se investigan, las fuentes indicaron que Utrera se trenzó a disparos con el joven, quien recibió un tiro en la zona lumbar baja, del lado derecho, con orificio de entrada y salida.Producto del hecho, el joven debió ser internado en el Hospital Municipal San José, donde fue operado esta mañana.Hasta el momento no se le pudo tomar declaración al joven, pero desde la fiscalía esperan su evolución para poder realizar esta diligencia.Los pesquisas confirmaron que el joven tiene antecedentes penales, pero al momento de ser interceptado por el móvil policial no estaba siendo buscado por ningún motivo.Por el hecho, la fiscal Mabel Amoretti, a cargo de la Unidad de Fiscalización de Investigaciones 1 de Campana, solicitó la aprehensión del comisario Utrera.Los investigadores aseguraron que la aprehensión del comisario se realizó tras observar un video donde se lo ve interceptando al joven y luego disparándole.Según el testimonio del agente que acompañaba al comisario, el joven no habría mostrado ningún arma al momento de ser interceptado por Utrera y que solo se escuchó un disparo.En tanto, al estar involucrada una persona de una de las fuerzas de seguridad, en este caso, la policía bonaerense, las pericias estuvieron a cargo de la Prefectura Naval Argentina.En las últimas horas de hoy, Graciela Cione, jueza de Garantías 1 de Campana, dispuso la “inmediata libertad” del comisario, que se concretará en las próximas horas, indicaron las fuentes.El expediente está caratulado como “Tentativa de homicidio”.