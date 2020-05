San Fernando: Tras varios días de protesta, FATE pagará el sueldo completo a su personal

Después de días de mucha tensión, la paga al 50 % de la segunda quincena de abril, la permanencia en las puertas de fábrica, manifestación frente al ministerio de trabajo, y horas y horas de teleconferencias, se llegó a un acuerdo que garantiza la paga de los descuentos adeudados de la quincena pasada, y el pago al 100% de todos los sueldosEl acuerdo incluye además a los empleados que no sean convocados a causa de que la producción se retomara en forma reducida.El sindicato hizo hincapié en la necesidad de garantizar las medidas de seguridad y prevención ante la pandemia, verifico que se han instalado puestos de alcohol en gel, doble medición de temperatura al ingreso con control al bajar de los micros y cámara infrarroja detectora de temperatura, sala de aislamiento, alfombra higienizante etc .on respecto al transporte la empresa nos manifestó que duplico la cantidad de micros para mejorar el distanciamiento y que el ingreso y egreso se realizaría sin que se tenga contacto entre compañeros de ambos turnos. Pero por supuesto el funcionamiento correcto de todo protocolo de seguridad debe ser verificado en la práctica, así como el funcionamiento de todas las medidas de prevención, por lo que el sindicato estará presente desde un primer momento desde el inicio de actividades.