Los municipios de la Zona Norte del AMBA, los más afectados del territorio bonaerense por el coronavirus

De acuerdo al último Boletín, que contempla hasta el 30 de abril, en la Región Sanitaria VI (Escobar, Pilar, Tigre, San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Fernando, San Isidro, Vicente López y San Martín) había 518 casos confirmados, en tanto que en la Región VII (Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Moreno, Morón, Merlo, General Rodríguez y Marcos Paz) el acumulado de casos ascendía a 298.La Región VI, integrada por municipios de zona sur del Conurbano (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante Brown, Florencio Varela y Berazategui), tenía en términos absolutos más casos confirmados (379) que la VII pero como su población es mayor, la tasa es de 9,02 personas con coronavirus confirmado cada 100 mil habitantes.Con 108 casos, la Región Sanitaria que sigue es la XI que tiene una tasa de 8,15 cada 100 mil habitantes, y está conformada por los partidos de Ensenada, Berisso y La Plata.En el quinto lugar sigue La Matanza, que conforma la Región Sanitaria XII, con 135 casos que representan una tasa de 5,92 cada 100 mil habitantes.Ya fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, los municipios que más cantidad de casos tienen por habitantes son los del sur bonaerense que integran la Región Sanitaria I (Guaminí, Alsina, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Gonzáles Cháves, Tornquist, Bahía Blanca, Puan, Rosales, Villarino y Patagones) con 40 personas confirmadas con coronavirus que representan una tasa de 5,90 personas cada 100 mil habitantes.Con una tasa que ronda los 4 casos cada 100 mil habitantes, los municipios que integran la Región Sanitaria II (al noreste provincial), y la X (en el centro norte) presentan 11 y 14 personas confirmadas con SARS-Cov-2 respectivamente.Entre las que presentan entre dos y tres casos cada 100 mil habitantes se encuentra la Región Sanitaria IV (al norte provincial con municipio como Arrecifes, Baradero, Carmen de Areco, entre otros), con 17 personas confirmadas, y la Región Sanitaria VIII (al sureste bonaerense con todos los municipios de la Costa Atlántica) con 32 personas confirmadas.En la Región Sanitaria IX (Azul, Benito Juárez, Bolívar, Gral. Alvear, Gral. Lamadrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tapalqué) se confirmaron sólo cinco casos (que representan una tasa de 1,52 casa 100 mil habitantes).En tanto que en la Región III (Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln) sólo hubo dos personas confirmadas, que representa una tasa que no llega a un caso cada 100 mil habitantes.Según señala el Boletín, en la provincia de Buenos Aires los primeros casos confirmados correspondieron a casos importados (viajes al exterior) que comenzaron con síntomas a fines de febrero."Inicialmente eran los que contribuían en mayor proporción a la curva de casos. En las últimas semanas epidemiológicas ese perfil se ha modificado predominando los casos atribuidos a contactos con casos confirmados, personal de salud y por transmisión comunitaria (sin viaje y sin contacto con un caso)".De los 1.567 casos confirmados en toda la provincia, al cierre del Boletín, "954 casos fueron hospitalizados (requirieron aislamiento en centros hospitalarios), 455 no fueron hospitalizados y en los restantes se desconoce condición de acuerdo con los registros disponibles".Hasta ese momento se habían registrado 88 casos fallecidos que corresponde a una letalidad de 5,7 % para la provincia con una edad media de 72 años.Según el Reporte Nacional elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, hasta ayer se registraban en todo el territorio bonaerense 2.112 casos con 126 fallecidos; la tasa promedio de la provincia es de 12 casos cada 100 mil habitantes, y se encuentra por debajo del promedio nacional que es de 13,3 casos por 100 mil habitantes.Los casos de la provincia de Buenos Aires representan el 35% de todos los casos que hay en el país.