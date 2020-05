La original idea de una Doctora del Hospital de Pacheco permite a una madre con coronavirus mantener contacto con su bebé recién nacida

Fuente La Nación.

Patricia Yorio dio a luz en el Hospital Belgrano de San Martín a luz el pasado 7 de abril a Candela, que nació con 34 semanas de gestación y un peso de 1,79 kilos, y ante el inminente cierre del área neonatal de ese nosocomio por un contagio masivo de coronavirus, la beba fue trasladada al Hospital Magdalena V. de Martínez, de General Pacheco.Por este motivo, la madre recién pudo visitarla al día siguiente, pero solo pudo verla de lejos, y ese fue el único contacto que tuvieron, ya que 24 horas más tarde Patricia dio positivo de coronavirus, por lo que quedó aislada en el Hospital Belgrano, del partido de San Martín, a 23 kilómetros de Tigre.Los médicos le informaron que posiblemente se haya contagiado en el hospital, ya que una de las enfermeras que la tuvo a su cargo también dio positivo.“Primero lloré de enojo porque solo había podido estar un día con ella. Pero me tranquilizó saber que Candela no tenía el virus”, contó en diálogo con La NaciónUna original idea de la doctora, que trabaja en el Servicio de Neonatología del Hospital de Pacheco, y a la que se le ocurrió mantener a la madre y a su hija comunicadas a través de videollamada por WhatsApp. "Me salí de los esquemas y me planteé por qué no hacer lo que me gustaría que hicieran por mí en esa situación. Eso sería que me envíen fotos de mi bebé, ver cómo está, hablarle, sin tener que estar conectándome al correo electrónico, que no siempre es fácil para todos", dice Desalvo. "Es cómo hacer de una manera accesible y más cálida que no se quiebre la unión entre un bebé y su madre, que está a kilómetros de distancia. Y ese vínculo no puede romperlo un virus o el aislamiento social."Eduardo Duro, jefe del Servicio Neonatologia del hospital de Pacheco y profesor adjunto de Pediatría de la UBA, afirma que "el vínculo madre-hijo es el vínculo social más común y duradero. Con el uso de la tecnología tratamos de superar la barrera que significa el distanciamiento social. El vínculo temprano debe ser una práctica normal para los recién nacidos sanos, incluidos aquellos nacidos por cesárea y los bebés nacidos temprano a las 35 semanas o más".Patricia, por su parte, a pesar de no poder estar físicamente junto a Candela, se mostró feliz: “Este miércoles a Patricia le volverán a hacer un hisopado u si da negativo, tendrá el tan ansiado alta y podrá organizarse junto a su esposo y sus dos hijos de 5 y 2 años para festejar el primer mes de vida de Candela.