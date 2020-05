Explotó un avión sanitario en el Aeropuerto de San Fernando

Hoy en el aeropuerto de San Fernando el avión que alquila la provincia para derivaciones -Lear 25 -sufrió un grave accidente (sin heridos) al explotar el tubo de gas mientras intentaban una carga, este es el mismo que el 8/03 pinchar una cubierta en ush antes de un depegue pic.twitter.com/Guf532SiZU — nestor schumacher (@nestorschumy) May 4, 2020

Todo fue registrado por las cámaras de seguridad del aeropuerto, que grabaron el momento exacto de la explosión. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas ni se registraron heridos.El propietario de la empresa de aviación y piloto del Lear Jet, Héctor Oscar Gerk, indico que en momentos en que un mecánico de la empresa se aprestaba a reponer oxígeno de un tubo externo a la garrafa ubicada en la cola de la máquina.“Cuando el mecánico fue a cargar oxígeno, conectó la manguera, abrió la válvula de la garrafa, bajó la escalerilla y cuando llegó al piso se produjo la explosión”, describió Gerk a cronicasfueguinas.com“Fue un milagro que no dañó al mecánico –celebró el piloto- se salvó porque quedó fuera de la onda expansiva, a nivel del piso. Si se quedaba unos milisegundos más, arriba de la escalera, lo habría alcanzado de lleno la explosión”, se alarmó.El Lear Jet de Cedma efectuaba vuelos de repatriación hacia distintos destinos internacionales., en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.Esta semana se preparaba a volar a Río Grande, no sin antes pasar por una completa revisión de rutina. La explosión (que por milagro no provocó víctimas humanas) obligará a una reparación que –según espera el propietario- no puede llevar demasiado tiempo: “Sólo hay que repara las chapas que quedaron dañadas, pero no va a costar rescatarlo”, señaló Gerk.Gerk desmintió categóricamente esa teoría al asegurar que el tubo de aprovisionamiento nunca llegó a abrirse para alimentar la garrafa de la nave: “El tubo de carga no llegó ser abierto, el mecánico bajaba de la escalera y estaba todavía a más de un metro del tubo cuando ocurrió la explosión, se puede ver perfectamente en el video”, explicó.El empresario sospecha que manos anónimas intervinieron el sistema, lo que generó el accidente. El pico de la garrafa inserta en el estabilizador veretical de la nave “tiene un tapón con una cadenita, el técnico se dio cuenta de que faltaba el tapón, después de la explosión comprobamos además que había grasa en el pico, cualquiera sabe que la grasa se inflama fuertemente en presencia de oxígeno puro”.Gerk descartó –asimismo- una sobrepresión sumada a una posible falla en el manómetro del oxígeno: “Está la ANAC verificando que estaba aprobado y certificado el manómetro. Por otra parte, si lo hubiéramos pasado de presión explota el tubo, se descose, pero no hay fuego, la grasa es la que generó el fuego”, se mostró cnvencido.El caso ya está en manos de la jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado: “Pedimos que investigue con urgencia el juzgado porque tenemos motivos fundados para creer que fue un sabotaje”, aseveró Oscar Gerk.