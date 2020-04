El 63% de los docentes privados no tiene PC propia

La consulta lanzada por el gremio fue realizada entre el 2 y el 12 de abril últimos a través del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Cymt), entre 8 mil docentes privados afiliados en todo el país y de forma online y anónima."En la encuesta 'Contanos para cuidarte' se observó que los docentes privados no tienen esa principal herramienta laboral en el contexto de la pandemia de coronavirus. Así, deben apelar a la computadora familiar y distribuir su uso diario. Además, el 51% tiene más de tres cursos a cargo y el 47% trabaja actualmente más horas de las habituales porque responde las demandas de cada alumno y padre en cualquier horario", informó Sadop.El gremio, que conduce Jorge Kalinger, añadió que esa realidad genera que el 44% de los maestros "no logre desconectarse del trabajo hogareño".En relación con la jornada laboral, un 47% señaló que trabaja más horas de las habituales, el 20% afirmó trabajar las mismas horas que antes pero de manera desorganizada y un 44% que no logra producir un corte en sus tareas y "desconectarse", ya que "las exigencias se multiplican", aseguró.“Las exigencias se multiplican para aquellos que trabajan en más de una escuela y tienen varios cursos y alumnos a cargo. El 39% cumple tareas en dos o tres establecimientos y, el 9% en más de tres. El 27% de los encuestados tienen dos o tres cursos a cargo y el 51% más de tres", puntualizó la organización en un comunicado.La cantidad de escuelas en las que trabajan y de cursos a cargo intensifica "la carga laboral al responder a la diversidad de demandas que ello implica",Los docentes privados tienen "sobreexigencias" en su carga laboral y, entre los factores de carga física, figura "la dedicación de más horas a la actividad", enfatizó Sadop.