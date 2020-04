Kicillof rechazó las críticas por la posible llegada de médicos cubanos: “no hay tiempo para discutir ideologías”

“La falta de profesionales de la salud es un hecho que se viene repitiendo. En este contexto, la pandemia genera una crecimiento en la demanda de atención sanitaria”, sostuvo el mandatario provincial.El referente del Frente de Todos señaló que la Provincia de Buenos Aires va a “necesitar más camas, más respiradores, más terapias intensivas, más camas comunes y obviamente más recursos humanos”, algo que consideró que “es previsible”.En ese sentido, el ex diputado nacional insistió en que “es imposible pensar que no se va a necesitar personal de la salud en los momentos del pico” de la pandemia y remarcó que la cantidad de médicos y enfermeros puede reducirse ante los “contagios al interior del sistema de atención médica”.Esto implica que va a necesitar más personal. Hicimos convocatorias internas, pero nos van a faltar recursos. Ahí apareció el tema de Cuba, que tiene una capacidad disponibles y nos la ofreció. Seguimos haciendo los estudios, pero en caso de necesitar, no vamos a mirar la bandera y la nacionalidad: si son médicos y trabajadores de la salud, los vamos a recibir, sin ningún problema”, subrayó el gobernador en declaraciones a radio El Destape.Y agregó: “El sistema sanitario cubano es uno de los más reputados del mundo. Igual, hoy falta mucho para que un acuerdo con Cuba esté vigente”.Ante las críticas que hubo de parte de distintos dirigentes de la oposición, Kicillof aclaró que “el Ministerio de Salud provincial va a evaluar las capacidades” y remarcó: “Si cumplen los requisitos, los utilizaremos”.También pueden ser estudiantes de Medicina de los últimos años, pero no van a tener la práctica. Hay que buscar los mejores recursos que tengamos, porque el problema lo vamos a tener. No tengo tiempo para discutir cuestiones ideológicas. El tema es dar una respuesta”, agregó el mandatario bonaerense.