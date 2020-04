Kicillof evalúa el uso obligatorio de tapabocas en la Provincia, pero lo acordará con Nación

"No puede haber soluciones porteñas a problemas bonaerenses", puntualizó Kicillof cuando se le pidió una definición sobre el uso del tapabocas, después de que el jefe de gobierno de Ciudad de Buenos aires, Horacio Rodríguez Larreta, impusiera su obligatoriedad desde el miércoles 15 de abril."Evaluamos el uso de tapabocas pero no vamos a tomar medidas sin consultarlo con la Nación. No es cuestión de cortarse solo. Mañana vamos a escuchar a los expertos. No gana el que toma la medida más rápida sino que ganamos todos juntos", expresó Kicillof en rueda de prensa tras recorrer la planta de la empresa Dánica en la localidad de Lavallol.Aclaró que su gobierno evalúa el uso obligatorio de "los tapaboca y tapa nariz doméstica, sobre todo para el que está infectado sin saberlo" pero descartó la obligatoriedad de barbijos, al afirmar que "quiero prohibir el uso de barbijos médicos para la población y reservarlo paras el sector salud".Cuando se le señaló que en la Ciudad de Buenos Aires se dispuso la obligatoriedad de tapabocas a partir del 15 de abril, Kicillof aclaró: "no quiero polemizar con nadie, pero por una cuestión de orden hay que ponerse de acuerdo con la línea que baje Nación, porque si cada jurisdicción hace lo que quiere la gente se confunde"."No puede haber soluciones porteñas para problemas bonaerense", agregó el gobernador e insistió que "por una cuestión de orden acordaremos todo con el Gobierno nacional".Esta mañana, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, confirmó que la provincia de Buenos Aires analiza la posibilidad de disponer la obligatoriedad del uso de tapabocas para evitar la propagación del coronavirus."Se le ha puesto tapaboca porque, en realidad, se debe tapar los dos lugares por los que se accede a las vías respiratorias", explicó.Gollán expresó que, con la llegada del frío, se ingresa en una época en la que habrá "un 20, 25 o 30% de las personas que empiezan a estornudar o a toser", y como "una gota puede llegar a siete metros" se torna necesario "agregar barreras".En tanto, Coronel Pringles, Coronel Dorrego y Coronel Suárez, comunas del sur bonaerense, comenzaron a utilizar barbijo, al igual que Monte Hermoso.El municipio de Coronel Pringles informó que, desde hoy, los "empleados municipales que se encuentren trabajando deberán utilizar barbijo casero durante la realización de sus tareas" y que "será obligatorio para todas aquellas personas que realicen trámites en diferentes áreas municipales".También, las autoridades sugirieron a los vecinos su uso "especialmente en comercios, bancos y espacios públicos compartidos" porque desde el miércoles será obligatorio para toda persona que circule por el distrito.Por su parte, la Municipalidad de Coronel Dorrego dispuso el uso de tapaboca en forma obligatoria para todos los vecinos.En Coronel Suárez, en tanto, se dispuso la obligatoriedad a partir de hoy para las personas que cuenten con permiso de circular otorgado por el municipio, y para quienes ingresen a la ciudad provenientes "de localidades cercanas, del rubro alimentos con permiso habilitante, como personal de oficios, estaciones de servicio, farmacias y los que lleven a cabo delivery", agregaron fuentes oficiales.Por su parte, en la ciudad balnearia de Monte Hermoso, las autoridades decidieron desde el viernes último que los vecinos deberán utilizar tapaboca para ingresar a los comercios o edificios públicos.A tono con esas medidas, en la ciudad de Bahía Blanca, la más grande de la región, el secretario de Salud Pablo Acrogliano. sostuvo que "el tapaboca es una herramienta más para protección y tiene que ver con la responsabilidad ciudadana"."La mejor protección es el aislamiento social, el lavado de manos y de superficies, y la restricción en cuanto a la circulación", sostuvo el funcionario.