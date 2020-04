Roger Hodgson reprogramó su show en Argentina por la pandemia

El show del artista se reprogramó "por razones de público conocimiento sobre el Coronavirus (COVID-19) declarado por la Organización Mundial de La Salud como Pandemia", infomó un comunicado de prensa, donde se aclara que "todas las entradas adquiridas para su show son validas para la nueva fecha sin necesidad de cambio".El concierto marcará el regreso a la Argentina de Hodgson, en el marco de su gira “Breakfast in America World Tour”.El cantante y guitarrista fue uno de los cofundadores del grupo en 1969. Durante 14 años (hasta 1983) estuvo con Supertramp, donde escribió, cantó y arregló la mayoría de los éxitos del conjunto convirtiéndolos en un fenómeno mundial.Clásicos como "Give a Little Bit", "The Logical Song", "Dreamer", "Take the Long Way Home", "Fool's Overture" e "It's Raining Again”, lograron que vendieran más 60 millones de álbumes.En 2020, Hodgson continúa interpretando los éxitos que grabó por primera vez con Supertramp junto con sus otros clásicos: "Sister Moon shine", "Child of Vision", "Hide in Your Shell", "Even in the Quietest Moments", y además los de sus álbumes como solista: "Had a Dream", "Only Against You", "Lovers in the Wind", "In Jeopardy" y "Along Came Mary".Acompañado de una banda de cuatro integrantes, la gira de Roger Hodgson "Breakfast in America" ​​lo llevará a recorrer diferentes países del mundo.El último lanzamiento del músico, "Classics Live", es una colección de sus exitosas canciones de conciertos grabados en todo el mundo.