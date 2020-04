Ingreso Familiar de Emergencia: Continuación del trámite para recibir la ayuda

Cronograma de ingreso

Revisión de preinscripciones rechazadas

A partir de hoy las personas que se preinscribieron para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrán comenzar a comprobar si finalmente fue aprobada su solicitud en la página web de la ANSeS y, de ser así, completar el trámite que les permitirá acceder a los $10.000.▪Clave de Seguridad Social (si no tienen, podrán generarla en la misma web del organismo)▪Número de CBU▪Cuenta Bancaria▪Aquellas personas que prefieran cobrar por otros medios de pago, podrán solicitarlo a partir del jueves 16/04 entrando en www.anses.gob.ar y siguiendo una serie de instrucciones, que se darán a conocer la próxima semana.▪ Quienes no puedan inscribirse con CBU del 11 al 15 de abril, podrán hacerlo en la fase de inscripción para los usuarios no bancarizados.Fecha. DNI terminado en11/04 0 y 112/04 2 y 313/04 4 y 514/04 6 y 715/04 8 y 9Se solicita que se respeten este orden para ingresar a la página de ANSES.Terminado el pago del beneficio a los solicitantes aprobados, ANSES abrirá una instancia para reconsiderar aquellos casos que no hayan sido aprobados, por haberse producido cambios no informados al organismo en la situación laboral o familiar de las personas, o por falta de datos.