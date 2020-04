San Fernando refuerza su Programa Alimentario Municipal con importantes donaciones de empresas

Ante la pandemia de Coronavirus (COVID-19) que enfrenta el planeta, en San Fernando el Municipio, la Provincia y la Nación ayudan a las familias con mayores necesidades a través de sus programas. Y también se celebra la solidaridad de las empresas radicadas en el distrito, como es el caso de Mondelez, Molinos y Carrefour que colaboraron con una importante donación de alimentos para reforzar el trabajo del Estado en sus tres niveles.Al respecto, el Intendente Juan Andreotti destacó: “Hemos recibido de grandes empresas sanfernandinas un gesto solidario que queremos agradecerles y que el vecino lo conozca. Es muy necesario en un momento tan difícil como el que estamos pasando todos los argentinos”.El Jefe Comunal explicó que las donaciones se sumarán al Programa de Ayuda Alimenticia (PAM) que tiene el Municipio a través del área de Desarrollo Social, además de la asistencia a los programas municipales ‘Casa de Día' y ‘Codo a Codo' para jóvenes en recuperación de adicciones; el Taller Protegido para personas con discapacidad; y tanto abuelos como niños que asisten a Polideportivos y Jardines Maternales Municipales.A su vez, la colaboración alcanzará al programa SAE (Servicio Alimentario Escolar) para las escuelas provinciales y llegará a familias isleñas a través del PAM e instituciones educativas. También cabe mencionar la ayuda que brinda la empresa estatal AYSA distribuyendo agua en la 2da y 3ra sección del Delta.“Entre los tres niveles del Estado, en San Fernando asistimos a más de 10.000 familias; es muy importante llegar a cada barrio. Con esta donación, le daremos un plus a este trabajo que se viene haciendo, así que destacamos este gesto porque necesitamos que se replique en todo el país”.Y agregó: “La asistencia que presta el Municipio en cada uno de los barrios aumentó notablemente por la pandemia que enfrentamos todos los argentinos, no sólo en lo que es ayuda social, sino también trabajo de control y seguridad en cada uno de los barrios, en asistencia a nuestros abuelos en bancos, vacunatorios, y en cada punto del distrito donde trabajamos en conjunto con el vecino para que no haya acumulación de gente”.“Le pedimos a cada vecino que haga su parte, que significa que quienes no tienen que salir a trabajar salvo alguna necesidad básica como ir a comprar alimentos, a la farmacia o al banco, permanezcan en sus casas. Si todos hacemos esto, le vamos a ganar a la pandemia”, concluyó el Intendente Andreotti.