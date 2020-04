El municipio de San Isidro mandó a rematar mansiones por deuda de ABL

El Municipio de San Isidro mandó a rematar mansiones que tenían grandes deudas de ABL. Comprende 15 viviendas generalmente a nombre de sociedades comerciales, que adeudan más de un millón de pesos de la tasa municipal (ABL) y tienen un valor inmobiliario promedio de más de un millón de dólares. Desde la Municipalidad informaron que es la primera etapa y que seguirán con deudas de menores montos.

Según indicaron desde el ejecutivo, los remates continuarán en una segunda etapa, por montos menores, con el objetivo de reducir al mínimo los incumplimientos en los pagos de este servicio municipal.

“Les iniciamos un juicio de apremio fiscal”, explicó el intendente, Gustavo Posse. Para más precisiones, Posse adelantó que ya están confirmados el tasador y el martillero: “Apenas se reabran los tribunales, van a remate público”.

Aunque San Isidro tiene uno de los mayores índices de cobrabilidad de la tasa de ABL en la Provincia de Buenos Aires, la medida tiene como objetivo no perjudicar a los vecinos que la pagan, aun con dificultades.

“Cada vez que alguien posterga el pago de ABL, o directamente decide no pagarlo, termina perjudicando al que cumple con el pago regularmente y en tiempo y forma. El que puede pagar y se hace el vivo y no paga, va a remate”, afirmó Posse.

Fuentes del Municipio indicaron que se centrarán en esta primera etapa en aquellas viviendas lujosas que hace años, sistemáticamente, no abonan lo que corresponde. “Lamentablemente tenemos que recurrir a la Justicia porque no puede dar igual que alguien cumpla con los pagos que aquel que puede hacerlo pero no muestra ni la intención de pagar”, dijo Posse.

Además, desde la intendencia recordaron que el pago de las tasas de ABL sirven para sostener servicios municipales como los tres hospitales y los 14 centros de atención primaria; el servicio de higiene de la vía pública; el patrullaje municipal; las acciones de asistencia social, entre otras.

“En un momento en el que por razones forzosas ante el aislamiento social, no hay ingresos por las tasas que les cobramos a los comercios, es imperativo que quienes pueden, paguen el ABL”, sumó el intendente de San Isidro.