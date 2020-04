El Gobierno bonaerense lanzó una página web para controlar precios

Se informó oficialmente que, mediante esta nueva web (https://simap.gba.gob.ar), los consumidores podrán asesorarse y además denunciar a los comercios que no cumplan con la normativa vigente.A su vez, los comerciantes podrán elevar denuncias respecto de proveedores que no respeten los precios.Simap es una herramienta que la provincia pone a disposición de los municipios para canalizar, coordinar y fiscalizar los incumplimientos denunciados por los consumidores y comerciantes, se indicó.El sistema cuenta con un listado de productos esenciales (establecidos en la resolución N°100 de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación) cuyos precios deben retrotraerse al valor vigente al 6 de marzo y que no podrán ser aumentados durante un período de 90 días corridos.