La Provincia pagará sueldos a docentes y auxiliares suplentes que no pudieron tomar horas

“Al no haber clases no hay suplentes, pero el sistema educativo los construyen todos los trabajadores, y por eso resolvimos que los que los que trabajaron en el 2019 y estaban inscriptos este año, van a recibir una remuneración”, dijo.Kicillof formuló el anuncio durante una recorrida que realizó esta noche por el distrito de Tres de Febrero, donde aseguró que “hoy no hay clases y no tienen las chances de trabajar, pero entendemos que el sistema educativo los incluye y son parte”.Según informó el gobierno provincial, se trata de un programa de incorporación especial de docentes y auxiliares suplentes en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de coronavirus.Fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense precisaron a Télam que están en condiciones de incorporarse unos 23 mil maestros y auxiliares, más unos 4.400 docentes del Plan Fines que en 2019 se desempeñaron como suplentes pero que este año no llegaron a tomar cargo público debido a la cuarentena.El programa, que se implementará en abril y podrá ser prorrogado, establece que percibirán una retribución salarial neta que equivale a ocho horas semanales para docentes y 15 horas semanales para auxiliares, más la antigüedad que corresponda y contarán con cobertura de la obra social IOMA y aportes jubilatorios.La fuente detalló que la remuneración “rondará los 10.500 pesos” de bolsillo y que la inscripción se realiza a través del sitio oficial de la Dirección General de Cultura y Educacion (www.abc.gob.ar) hasta el próximo lunes 13 de abril.Podrán inscribirse quienes hayan desempeñado suplencias en el ciclo lectivo 2019, al menos en tres meses diferentes, continuos o alternados; o haber acumulado 30 días de suplencias en menos de tres meses.También deben estar inscriptos en los Listados Oficiales de 2019 y del año en curso y poseer domicilio en la provincia de Buenos Aires.Además, para acceder al programa no deberán poseer cargos titulares, provisionales y/o suplencias activas a marzo de 2020; ni encontrarse en relación de dependencia con empleadores estatales y/o privados.Tampoco recibir beneficios jubilatorios de las diferentes cajas previsionales ni el Ingreso Familiar de Emergencia creado por Decreto 310/2020, u otros programas equivalentes, cualquiera fuera su jurisdicción, así como también los que se crearan en el futuro, en el marco de la emergencia sanitaria.En el caso que pertenezcan a la población considerada de riesgo podrán desempeñar las tareas desde sus hogares.