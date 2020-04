Cómo manejar residuos domiciliarios en casos sospechosos de coronavirus

La Subsecretaría de Espacio Público del Municipio de San Isidro brindó una serie de recomendaciones para el manejo de residuos domiciliarios en casos posibles, probables y confirmados de coronavirus (covid 19)Ante la duda o confirmación de haber contraído COVID-19 se recomienda:- Suspender la separación habitual de residuos en el domicilio para evitar transportar el virus.- Pasar a un sistema de triple bolsa para su recolección.- Conservar los residuos 72 horas en el hogar.Se debe proceder del siguiente modo:● Los residuos generados por el/la paciente deben disponerse en una bolsa, colocada dentro de un recipiente de uso exclusivo para estos fines, en la habitación de aislamiento (en lo sucesivo: Bolsa 1).● El tacho debe tener tapa y pedal para su apertura (no operar manualmente).● Antes de que la BOLSA 1 se llene, se debe cerrar y poner dentro de otra bolsa (Bolsa 2) con un rótulo que indique “NO ABRIR” y la fecha. En la BOLSA 2 se colocan también los guantes, mascarilla y otros elementos de limpieza que utilice quien cuide a la persona afectada.● La bolsa debe ser específicamente de residuos, gruesa, que quede bien cerrada y que nada de lo que contiene se salga.● Cerrada la segunda bolsa se debe colocar en una tercera bolsa (BOLSA 3) la cual deberá mantenerse fuera del alcance de niños y animales.● Posteriormente, se debe proceder al lavado de manos con abundante agua y jabón por 40-60 segundos.● La BOLSA 3 debe permanecer cerrada en el domicilio por al menos, 72 horas. En ese plazo bajará la carga viral y se evitará la dispersión del virus.● Colocar la BOLSA 3 en donde se depositan los residuos orgánicos. Su contenido no puede ser reciclado, por lo que no debe arrojarse en los contenedores amarillos o azules ni en los Ecopuntos.