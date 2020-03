Don Torcuato: Las cámaras de Tigre filmaron a dos sujetos incumpliendo la cuarentena social y obligatoria

En Don Torcuato, el Sistema de Monitoreo del Centro de Operaciones Tigre (COT) identificó a dos individuos infringiendo la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretada por el Gobierno Nacional frente a la pandemia del COVID-19.El alerta se originó luego de que las cámaras de seguridad locales divisaran a dos hombres charlando en la vía pública, sobre la intersección de las calles Don Bosco y Gallardo. Rápidamente, el hecho se informó a los móviles que patrullaban la zona.A pesar de que los sujetos se marcharon, los agentes del COT junto a efectivos de la Policía local, los aprehendieron y los trasladaron a la dependencia de jurisdicción, para ser puestos a disposición de la justicia.Según se informó desde el municipio, para garantizar el cumplimiento del aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, el Municipio de Tigre despliega operativos vehiculares a cargo de personal de Salud y Protección Ciudadana en distintas arterias del distrito.Además de monitorear automóviles y controlar la temperatura de pasajeros, la comuna restringió el ingreso a la ciudad a quienes no son vecinos o no pudieron justificar su libre circulación. Más de 100 personas han sido demoradas durante estos procedimientos.El gobierno local también aplica controles y fuertes sanciones a supermercados que no acaten las medidas preventivas dispuestas por los gobiernos nacional y provincial para prevenir el contagio y propagación del coronavirus.