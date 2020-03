Gremios denuncian la precaria condición del Hospital de Pacheco para enfrentar al Coronavirus

Mediante un comunicado emitido por CICOP Pacheco, los trabajadores del Hospital Provincial “Magdalena V. de Martínez” de Pacheco expresaron su preocupación “ante la Pandemia causada por el COVID-19, dadas las precarias condiciones en las que nos desempeñamos, pero principalmente en las que nos vamos a desempeñar en las próximas semanas”.

El comunicado destaca que “por su ubicación geográfica nuestro Hospital había sido designado Hospital de referencia para ingreso de pacientes que podrían llegar con sospecha de Infección por COVID-19 para realizar el aislamiento y primeras intervenciones clínicas, de laboratorio e imágenes”.

Los sindicatos reclaman que “hasta la actualidad no nos han llegado insumos básicos (toallas descartables, jabón líquido con sus respectivos dispensadores, alcohol en gel, barbijos quirúrgicos, camisolines, antiparras, guantes, etc), otros insumos (como respiradores y kits necesarios para su uso, barbijos N-95, etc). Algunos de estos insumos son reclamados y están faltantes hace tiempo”.

Desde el Frente Gremial, integrado por todos los Sindicatos con representación gremial en el Hospital (CICOP, ATE, AMRA, Salud Pública y UPCN), informaron que se elevó una nota al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección Provincial de Hospitales, para solicitar una reunión por la designación de responsables en la Dirección y también problemas de infraestructura, insumos, recursos humanos.

“Aún no se concedió esa audiencia oficial, aunque sí se produjeron reuniones extraoficiales con referentes de la política local que manifestaron su preocupación por nuestra realidad” Resalta el comunicado.

Desde el Frente gremial explicaron que mantuvieron reuniones con la Directora a cargo del Ejecutivo y la Directora Asociada del hospital y en conjunto se tomaron algunas resoluciones iniciales, que incluyen principalmente “la conformación del Comité de Crisis del Hospital y quedó plasmada la preocupación compartida por los insumos y los recursos humanos necesarios para poder dar la mejor respuesta posible a la comunidad en esta difícil situación sanitaria”.

En la tarde de hoy trascendió además que representantes del ATE Tigre se reunieron con el intendente Julio Zamora para interiorizarlo de la precaria situación del hospital y solicitarle eleve a la provincia la preocupación de los gremios.