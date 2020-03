El gobierno bonaerense asegura que está preparado para extender la cuarentena

"Nosotros estamos preparados para acoplarnos a lo que decida el gobierno nacional ", dijo Bianco, quien destacó que "en la mayoría de los casos se está cumpliendo" en la provincia con el aislamiento dispuesto por el presidente Alberto Fernández."No es lo mismo hacer cumplir la cuarentena en la Ciudad que en la Provincia. No vamos a meter presos a los que viven en un rancho o duermen en el banco de una plaza, no queremos ponernos en punitivistas", resaltó.en declaraciones a FM Futurock.En ese marco, el funcionario confirmó que "aquella persona que se fue durante la cuarentena a la costa no va a poder regresar hasta que termine la medida"."Hay mucha gente que se tomó esto como una broma y se fue a la Costa", dijo y precisó que "hay gente que se fue a Brasil el 14 de marzo, es una acto irresponsable socialmente; cada uno tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades".Según explicó Bianco, quienes pasen por los controles provinciales "van a tener que presentar a las autoridades un justificado muy claro: si no está en la lista de exceptuados no puede moverse y debe quedarse en su casa o en un lugar de alojamiento que tiene"."Es una definición que se ha tomado desde el gobierno nacional y nosotros las estamos acatando", aclaró el funcionario y resaltó que "el único antídoto que tiene esta pandemia es el aislamiento social"."Hoy el Estado tiene que estar presenta mas que nunca, estamos realizando muchísimas acciones de teletrabajo. Los empleados están trabajando desde su casa, hemos repartido computadoras a nuestros trabajadores para que se queden en sus casas", contó.