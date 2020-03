Julio Zamora: “Tigre tendrá un hospital especializado en coronavirus y un centro de aislamiento con 500 camas”

El intendente de Tigre, Julio Zamora, anunció que el Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavídez está siendo readecuado para tratar únicamente casos de coronavirus, frente al avance de la pandemia en el país. Con una gran inversión municipal, el centro médico incorporará 30 camas, 10 de ellas de terapia intensiva de alta complejidad y otras 20 para casos de mediana complejidad, además de respiradores y monitores multiparamétricos. Zamora también presentó el nuevo Centro de Aislamiento de Emergencias de Tigre, ubicado en Troncos del Talar, un espacio de 11.000 metros cuadrados cedido por un empresario, que tendrá 500 camas de internación, con posibilidad de ampliar a 1.000, para pacientes infectados por coronavirus con patologías leves que deban realizar el aislamiento.“En el marco de una nueva reunión del Comité de Emergencia Municipal de Tigre, hemos decidido designar al Hospital de Diagnóstico Inmediato de Benavídez como centro de atención de la pandemia para mediana y alta complejidad para todos los vecinos. Asimismo, en un predio de 11.000 mts cuadrados que fue cedido por el gesto solidario de un empresario, se dispondrá de 500 camas en primera instancia para la atención de casos que no sean tan graves, pero que no tengan posibilidad de aislarse en sus casas. Y también quiero agradecer a Matías Almeyda que ha prestado generosamente un predio deportivo que tendrá 54 camas disponibles para todos los vecinos que necesiten estar aislados", expresó el jefe comunal, quien junto a su equipo realizó una recorrida por los diferentes centros sanitarios.Zamora también se refirió a la reunión que mantuvo con el presidente de la Nación: "Estuvimos reunidos con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el Vicejefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli y los intendentes que integran el ámbito de la red metropolitana para charlar sobre temas que tienen que ver con la pandemia y que afectan exclusivamente a las temáticas de salud, seguridad y asistencia social. Tratamos sobre la importancia de mantener durante estos días el aislamiento dispuesto por el gobierno Nacional y trabajar de forma mancomunada Nación, Provincia y Municipios en sensibilizar a la población de que estamos frente a una pandemia muy grave que ha causado efectos nefastos”.El Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Benavídez está siendo readaptado para pasar a ser un centro especializado en coronavirus. Se está equipando con 30 camas, 10 de ellas de terapia intensiva de alta complejidad y otras 20 para casos de mediana complejidad, además de respiradores y monitores multiparamétricos para la internación de aquellos pacientes positivos en COVID-19, en caso de que el hospital provincial de General Pacheco se vea colapsado por la alta demanda de atención médica.En tanto, el Centro de Aislamiento de Emergencias Tigre dispondrá de 500 camas, con la posibilidad de extenderse hasta 1.000 más en el caso de que se lo requiera, para casos leves de pacientes positivos en coronavirus o cuadros sintomáticos leves que no necesiten oxígeno terapia. Este centro, además, está pensado para aquellas personas que no dispongan de la asistencia de familiares, vivan solas o compartan sus hogares con mucha gente y necesiten un lugar adecuado para realizar el aislamiento preventivo, social y obligatorio.También se trabaja en el acondicionamiento del complejo deportivo de Matías Almeyda, Jeep Park en Benavídez, quien de forma generosa lo cedió ante la crisis, con 54 camas de aislamiento. Asimismo, diferentes instituciones, organismos, hoteles y clubes del distrito han puesto a disposición sus espacios para ser utilizados en caso de ser necesario.Por la crisis del coronavirus, el Municipio ha reorganizado el sistema sanitario y readecuado todo el personal, con el objetivo de potenciar y priorizar la atención en los HDI de Benavídez, Don Torcuato y el Hospital Valentín Nores de Tigre; así como los centros de salud de Ricardo Rojas y Dique Luján. Habrá guardias en los hospitales Oftalmológico y Odontológico; y en el Hospital Materno Infantil "Dr. Florencio Escardó" se priorizará la atención de los niños y embarazadas.En forma paralela, se realizan operativos a cargo de los agentes de la Secretaría de Protección Ciudadana y los equipos del área de Salud. Se monitorean vehículos, se controla la temperatura de los pasajeros y se restringe el ingreso a la ciudad a quienes no son vecinos o no pueden justificar su libre circulación. Ya se han demorado a más de un centenar de personas.Los servicios públicos de toda la comunidad están garantizados, como la recolección de basura, las guardias en las delegaciones y la higiene urbana. Al transporte público automotor se la ha requerido que adopte medidas de higiene estrictas en las terminales; y que los consorcios de los barrios cerrados asuman la responsabilidad de mantener el aislamiento social en viviendas, con prohibición del uso de espacios comunes.De forma diaria, el comité de emergencias del Municipio de Tigre, que encabeza el intendente Zamora, se reúne para monitorear la evolución de la crisis y tomar las medidas que sean necesarias para proteger a los vecinos de Tigre.







Participaron de la recorrida: el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Salud, Fernando Abramzon; el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Cecilia Ferreira; el subsecretario operativo de Protección Ciudadana, Nicolás Vecchi; el subsecretario de Asistencia a la Víctima, Oscar Scotto; la subsecretaria de Control Urbano, Lorena Aguirregomezcorta; el subsecretario General y de Economía, Nicolás Castro; y el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina.