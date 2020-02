Docentes dudan sobre si las clases comenzarán el 2 de marzo como fijó el gobierno

“Es muy pronto para poder afirmar que las clases empiezan el 2 de marzo (como estableció el Ministerio de Educación). Es la intención y tenemos la mejor predisposición, pero recién empezamos la discusión”, enfatizó la sindicalista.Un día después del inicio de la paritaria nacional docente, Alesso sostuvo: “no puede haber un maestro que esté por debajo de la línea de la pobreza, que cobre sumas en negro y que le depositen el sueldo a mitad de mes como ocurre en algunos distritos”.“Hoy, el piso salarial docente es de 20.250 pesos. Por eso hay que construir un piso salarial para que no haya ningún docente pobre en la Argentina, aunque nosotros sabemos que esto no se va a resolver de un día para el otro”, añadió.A su criterio, “así como el hambre es una prioridad, la educación también debe ser una prioridad para un proyecto político que discute en términos de igualdad”.En declaraciones radiales, la sindicalista dijo que el inicio de la paritaria nacional docente “fue bueno”, y cuestionó al ex presidente Mauricio Macri, que había eliminado ese espacio de negociación salarial.“Quedó demostrado, en números que son innegables, que con la eliminación de las paritarias nacionales se bajó el presupuesto educativo, se cerraron programas pedagógicos y aumentaron las desigualdades entre los docentes, porque hay provincias como Chubut donde todavía hay deudas salariales de 2019”, se quejó.Y añadió: “el objetivo del macrismo fue bajar la inversión educativa y mercantilizar la educación, porque durante los últimos cuatro años aumentó el aporte a fundaciones privadas que mercantilizaban la educación”.