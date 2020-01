Tigre: se realizó un encuentro sobre hábitat para fortalecer el acceso a la tierra, vivienda y trabajo

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la tierra, vivienda y trabajo, Tigre fue sede de un encuentro sobre hábitat junto a funcionarios y concejales de diversos municipios de la Provincia de Buenos Aires. Se intercambiaron ideas y experiencias en torno a mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que más lo necesitan y que menos recursos tienen.“Para nosotros era un desafío pendiente desde nuestra agencia poder vincularnos y trabajar en conjunto con directores de Hábitat de los diferentes municipios de la provincia, que también impulsan normativas para mejorar los barrios y la vida de las personas. El Estado, en los tres niveles, junto con la comunidad, debemos encontrar soluciones a un tema necesario como es el acceso a la tierra, vivienda y trabajo”, sostuvo el titular de la Agencia de Promoción de Hábitat y Economía Popular, Federico Ugo.En el transcurso de la reunión, se realizaron charlas y debates sobre de qué manera implementar políticas públicas para abordar la crisis socio habitacional ocasionada en los últimos años. A su vez, se acordaron propuestas para el Proyecto de Modificación de la Ley Provincial N°14.449, sancionada el 29 de noviembre del 2012, que trata del derecho a la Vivienda y un Hábitat digno, la creación del Programa de Lotes con Servicios para facilitar el acceso al suelo urbanizado de las familias y la modificación del Registro Público Provincial de barrios populares.“Este espacio nos nutre para buscar el método para que cada familia bonaerense goce del derecho al acceso a su vivienda propia”, manifestó el director de Regularización Dominial, Hábitat y Vivienda de Malvinas Argentinas, Mariano García Colinas. Por su parte, Hernán Losada, director de Regularización Dominial de Florencio Varela, añadió: “La idea fue examinar cómo fortalecer el consejo provincial entre los gobiernos locales y las organizaciones sociales para transmitirle al Estado provincial las problemáticas y desigualdades que sufre mucha gente”.







Al respecto del encuentro, la subsecretaria de Tierra y Hábitat del Municipio de Almirante Brown, Rosana Richieri, celebró el intercambio en Tigre y agregó: “Este tipo de reuniones nos enriquecen y nos hacen ver otros puntos de vista para encarar de mejor manera las necesidades que cada municipio tiene”.En el Municipio de Tigre, la Agencia de Promoción de Hábitat y Economía Popular fue creada en 2019 por decisión del intendente Julio Zamora con la premisa de ampliar el desarrollo local inclusivo de hábitat social y economía popular. El área tiene como referencia promover la iniciativa impulsada por el Papa Francisco de «Tierra, Techo y Trabajo”. El año pasado se entregaron más de 400 escrituras definitivas de manera completamente gratuita, para vecinos que no han podido acceder a gestionar escrituras de forma particular. A su vez, para este 2020 se prevé –una vez que los planos estén aprobados por la provincia de Buenos Aires– entregar entre 500 y 600 nuevas escrituras.Para mayor información, ingresar a las redes sociales de la Secretaría de Hábitat y Economía Popular, en Facebook: @HábitatTigre; IG: @habitat.tigre; TW: @HabitatTigre.Estuvieron presentes: la directora general de Regularización Dominial de Tigre, Claudia Miyoshi; funcionarios y concejales de los municipios de Exaltación de la Cruz, San Fernando, La Plata, La Matanza, Escobar, San Martín, Merlo, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Lomas de Zamora, Hurlingham, Florencio Varela, San Isidro, Madariaga, Beriso, Ensenada, Benito Juárez, Quilmes, Berazategui, Moreno y Almirante Brown.Aparecen en el video, en orden de aparición:-El titular de la Agencia de Promoción de Hábitat y Economía Popular, Federico Ugo.-El director de Regularización Dominial, Hábitat y Vivienda de Malvinas Argentinas, Mariano García Colinas.-El director de Regularización Dominial de Florencio Varela, Hernán Losada.-La subsecretaria de Tierra y Hábitat del Municipio de Almirante Brown, Rosana Richieri.