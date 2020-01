Recomendaciones para prevenir el Dengue, Zika y Chikunguña si estás por viajar al exterior

En temporada de verano, el Municipio de Tigre continúa con su plan de contingencia para concientizar a los vecinos sobre la importancia de tomar medidas preventivas ante el Dengue, Zika y Chikunguña.Para quienes tengan planeado viajar a países como Paraguay, Brasil o Bolivia, se recomienda:- Informarse si hay casos de Dengue, Chikunguña y Zika en el lugar de destino.- En caso de embarazo, consultar antes de viajar si existen antecedentes de Zika en el lugar de destino y, de ser así, evitar viajar.- Usar siempre repelente y ropa que cubra todo el cuerpo contra las picaduras de mosquitos.- Si durante el viaje o las dos semanas posteriores al regreso presenta síntomas como fiebre, erupciones en la piel o dolores agudos en las articulaciones, consultar rápidamente al centro de salud u hospital más cercano a su domicilio.- Si viaja a Brasil, es importante vacunarse contra la fiebre amarilla y el sarampión.Por otro lado, cabe señalar que la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypti no se contagia de persona a persona. El insecto vive en ámbitos domésticos y no nace en el río; su principal propagación se debe a la falta de saneamiento doméstico y comunitario, por ello, la forma más efectiva de combatirlo es eliminando sus criaderos para evitar que se reproduzca.Ante esta circunstancia es importante mantener limpios patios de hogares y es importante deshacerse de objetos en desuso que puedan acumular agua, como: bidones, neumáticos viejos, latas, botellas y floreros. Por otro lado, los depósitos de agua de uso doméstico deben ser tapados herméticamente.En el hogar, se aconseja tomar las siguientes medidas:- Poner boca abajo baldes, botellones y palanganas en uso.- Tapar los tanques y recipientes que se usen para juntar agua.- Eliminar o mantener bajo techo las cubiertas de auto que no se usen.- Vaciar los colectores de agua del aire acondicionado.- Utilizar tabletas y espirales repelentes dentro de la casa.- Vaciar el agua de los platos que hay debajo de las macetas.- Destapar los desagües de lluvia y canaletas del techo.Ante cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse con el área de Medicina Preventiva a los teléfonos 5282-7538 / 5282-7555 o al correo electrónico: preventiva@tigre.gov.ar.