Moreira y Arroyo presentaron la Tarjeta AlimentAR en San Martín

En el marco del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, recorrieron el operativo de implementación de las tarjetas AlimentAR en la ciudad.Durante la jornada, el Jefe Comunal destacó: “Estamos contentos de colaborar en la entrega de la tarjeta junto a Daniel. Esta es la primera política grande del Gobierno, y consiste en estar cerca de los sectores que más necesitan del Estado”.Y agregó: “Es fundamental entender la importancia del Plan Argentina contra el Hambre y comprometernos para garantizar el derecho a la alimentación de todos y todas. Los vecinos nos cuentan cómo les cuesta conseguir la comida de todos los días. Esto es muy grave y nos obliga a estar cerca acompañándolos para salir de esta crisis".Por su parte, Arroyo sostuvo: “Tenemos como tarea garantizar que haya menos pobreza y lograr movilidad social ascendente, pero primero todos tenemos que lograr un compromiso que se extienda en el tiempo: no puede haber hambre en la Argentina. Trabajamos con este plan que tiene como ejes que todos coman bien, generar una política de empleo en el marco de la economía popular y la agricultura familiar y fomentar el desarrollo local"El encuentro también contó con la presencia del secretario de Desarrollo Social, Oscar Minteguía, y la subsecretaria de Inclusión e Integración Social, Marcela Ferri.En San Martín se entregarán 11.437 tarjetas a los vecinos y vecinas que les permitirá acceder al Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la promoción y el fortalecimiento del Acceso a la Canasta Básica de Alimentos.Hasta el viernes 24 de enero, de 7 a 14, se podrán retirar las tarjetas en la Parroquia Inmaculada Concepción, ubicada en Elflein y Rivadavia, José León Suárez. Quedan habilitadas para comprar el mismo día que la retiran.Durante los días de entrega, en el predio funcionan almacenes y ferias de consumo popular; el Hospital Móvil con un operativo de vacunación contra el Sarampión; y el área de Educación inscribe y brinda información sobre el Programa Volvé a la Escuela, que incentiva la reinserción escolar para jóvenes y adultos.Además, para los chicos y chicas que acompañen a los adultos hay actividades recreativas.Asimismo, personal de ANSES trabaja y asesora en el lugar para las personas que tengan algún problema en el momento.La Tarjeta AlimentAR es una tarjeta de débito del Banco Nación que puede ser utilizada para la compra de cualquier tipo de alimentos (excepto bebidas alcohólicas) por un valor de entre $4.000 y $6.000 pesos mensuales para ser utilizada en supermercados y almacenes adheridos. El saldo será recargado cada tercer viernes del mes y no permitirá la extracción de dinero.Las tarjetas serán otorgadas sin la necesidad de realizar ningún tipo de trámite a aquellas personas que reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH): con hijos menores de 6 años, embarazadas con más de 3 meses de gestación y personas con discapacidad. El proceso de selección es a través de la base de datos del ANSES con el fin de que no haya intermediarios y sea un proceso transparente.El objetivo a corto plazo del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre es repartir más de 1.4 millones de tarjetas que llegarán a más de 2 millones de chicas y chicos, con una inversión de $60 millones anuales y en marzo llegará al 80% del país.Desde el jueves 16 de enero, el Banco Nación está comunicando vía SMS la confirmación del beneficio a quienes cumplen con los requisitos para poder obtenerla. Para saber si son beneficiarios del programa, los vecinos y vecinas podrán ingresar acá: consutar!