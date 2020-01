¿Cómo afecta el calor a los neumáticos del auto?

La compañía de neumáticos Bridgestone, se prepara para recibir el verano de la mejor manera y, por eso, desarrolló una serie de consejos para cuidar los neumáticos durante esta estación.El desgaste es lo primero que se ve perjudicado por el aumento de la temperatura ya que están fabricados con compuestos de caucho natural y sintético que son vulnerables al calor. Esto no es un problema menor ya que guarda una relación directa con la vida útil del neumático, con la posibilidad de que se agriete y que pierda aire de manera inadvertida.Siguiendo esta línea, la fricción constante con el asfalto, afectada por el calor ambiente, puede provocar que la presión de los neumáticos disminuya, generando una conducción mucho menos flexible (con menor capacidad de maniobra), provocando menor capacidad de evacuación de temperatura y aumentando el consumo de combustible. Estas situaciones traerían algunas consecuencias en el desempeño ya que, no solo se ve condicionado el comportamiento y la capacidad de frenado, sino que también se pueden pinchar o reventar en plena conducción.Entonces, previo a salir a la ruta y comenzar las vacaciones, es importante:• Chequear periódicamente la presión de aire; una vez por semana es lo recomendable, pero variará según la frecuencia de uso del vehículo• Revisar el estado de la banda de rodamiento (a través de marcas “testigo” que indicarán cuán desgastado está el neumático y el momento exacto para cambiarlos) para asegurar que la maniobrabilidad no se vea afectada. Se recomienda realizar este chequeo previo al comienzo de las temporadas de calor ya que, en el caso de estar muy desgastado, se deberá reemplazar.• Además, tenemos que prestar atención al estado de la rueda de auxilio ya que, en el caso de necesitarla, debe estar en las mejores condiciones para evitar así cualquier tipo de imprevisto.Para estas ocasiones, Bridgestone recomienda utilizar sus productos pensados y desarrollados para el verano, que ofrecen respuesta rápida en la dirección, mayor control, tracción poderosa en condiciones mojadas y secas, entre otras cualidades. La compañía ofrece diferentes líneas de productos como Turanza, Dueler o Potenza que disponen de neumáticos especiales para el verano.