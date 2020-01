Roxana López: “Vamos a tener que generar muchos consensos para salir adelante”

La diputada provincial por el Frente de Todos, Roxana López, defendió el proyecto de ley impositiva presentado por el gobernador Axel Kicillof por su “progresividad” y advirtió que los legisladores opositores no plantearon “cuestiones técnicas o específicas” para modificar de la iniciativa en las reuniones que mantuvieron con los ministros.“Llevamos varios días de reuniones para lograr que se apruebe la ley. Hemos tenidos reuniones con los ministros tanto los senadores como los diputados de todos los espacios políticos. Desde el Frente de Todos esperábamos tener una posición más clara sobre la negativa a dar quórum pero los diputados y senadores de Juntos por el Cambio no tuvieron muchas intervenciones en estos espacios, aunque sí luego las marcaron ante los medios de comunicación”, explicó López, en diálogo con Radio Con Vos.Además, de cara a la actividad parlamentaria de los próximos días, la diputada adelantó: “Venimos trabajando para lograr aprobar esta ley impositiva en sesiones extraordinarias porque no solamente la necesita el gobernador sino todos los bonaerenses”.Consultada sobre las consecuencias sociales y económicas de la gestión de María Eugenia Vidal, la legisladora por la Primera Sección manifestó: “La exgobernadora dejó una provincia en estado de emergencia. Nosotros en Tigre fuimos viendo esta situación desde los primeros meses del gobierno de Cambiemos. Por ejemplo, contamos con un hospital provincial que es muy importante para la región e inmediatamente notamos la falta de insumos y de profesionales. Ahora, el hospital literalmente se cae a pedazos, como las escuelas que sufrieron un abandono terrible”.En la misma línea, la dirigente que se desempeñó como secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión del Municipio de Tigre durante 2019 puntualizó sobre la situación en su distrito: “Tuvimos que aumentar en un 70% el cupo de comedores y merenderos”.“Aunque la exgobernadora haya querido evitar la palabra 'emergencia' durante la discusión de la ley hace unos días en la Cámara de Diputados, esa es la situación en la que hoy está la provincia”, dejó en claro López.Finalmente, la diputada provincial expresó: “Tenemos mucha esperanza y también la vemos en el día a día cuando caminamos, cuando charlamos con comerciantes y vecinos. Pero sabemos que va a costar mucho, que vamos a tener que generar muchos consensos, muchas mesas de discusión entre todos los espacios políticos para salir adelante”.