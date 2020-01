Dieron de alta a “La Hiena” Barrios tras ser apuñalado en Córdoba

Sonia Nieves, directora del hospital Domingo Funes de Santa María Punilla, donde Barrios estuvo internado durante 24 horas, informó que al boxeador “se le hicieron los estudios que correspondían y no tiene heridas de gravedad, está en buen estado”.Desde el centro de salud, “La Hiena” fue trasladado en un patrullero a la fiscalía de Cosquín para declarar por el hecho.El violento episodio se registró en un predio situado en Hipólito Yrigoyen al 250, en el camino a El Zapato, en el marco de un festejo de Año Nuevo.La fiscal Paula Kelm, quien tomó intervención en el caso, dispuso que en principio la causa sea caratulada como “robo calificado por el uso de armas”, aunque el abogado del pugilista anticipó que buscarán un agravamiento del cargo por entender que el ataque “no fue un intento de robo”.“Rodrigo ya fue dado de alto luego de permanecer internado 24 horas. Fue más que nada para evaluarlo y constatar que no tenía un compromiso serio a raíz de las heridas sufridas”, confirmó Luis Rivera, abogado de la víctima, a TN.Respecto del hombre que se encuentra detenido señalado como el agresor, el letrado expresó: “Deberá explicar ante la Justicia los motivos por los que cometió este hecho contra Rodrigo”.Sostuvo que ambos involucrados en el episodio no se conocían y que “habían pasado normalmente la noche en el complejo” en el que se encontraban alojados.“Lo atacó de atrás y podría haber producido un daño mayor, por suerte no fue así”, agregó Rivera, y continuó: “No fue un intento de robo, directamente se apoderaron de los objetos de Rodrigo antes de que el hombre se fuera y fuese aprehendido por la Policía”.Además, el abogado manifestó: “Desde nuestro punto de vista es un caso de homicidio en grado de tentativa. El atacante no logró el cometido final porque la gente que estaba ahí intervino y logró sacarlo, porque Rodrigo ya estaba en el suelo y no tuvo acción de defensa”.“Es una situación confusa, no entendemos cómo estaba el atacante en ese transcurso de la noche, y si había consumido alguna sustancia y eso lo llevó a cometer esta acción delictiva”, añadió.El sospechoso fue identificado como Enrique Ramón Icardo, un hombre que trabaja en una carnicería y es oriundo de la localidad bonaerense de Tigre.Icardo fue detenido en la vía pública y la fiscal Kelm dispuso que quede alojado en la comisaría de La Falda a la espera de ser sometido a indagatoria.Edith, hermana de Barrios, señaló que el agresor le robó al boxeador la billetera y los 20 mil pesos que llevaba encima.“Lo conocimos porque viajamos juntos en micro. Rodrigo estaba sentado y este muchacho lo abrazó y él pensó que era de cariño.De repente sintió un golpe y se levantó. Ahí empezó a emanar sangre y se dio cuenta que tenía muchos golpes con una cuchilla”, contó la mujer.