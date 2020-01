El gobierno prorrogó congelamiento de cuotas de créditos UVA

Al respecto, el presidente Mauricio Macri envió un mensaje a los deudores afectados por el sistema: “Estén seguros que el sistema de UVA tal como estaba funcionando no va a volver a funcionar”.A través de la Resolución 1/2019, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat concretó la iniciativa anunciada el pasado lunes y que prorroga “por el mes de enero de 2020 el programa de cobertura creado por el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar)”.De esta manera, aquellas personas que hayan tomado créditos UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) seguirán pagando por este mes el mismo monto que habían abonado en agosto de 2019 y el Estado se hará cargo de la diferencia: la iniciativa había sido lanzada por el entonces Presidente, Mauricio Macri, tras la derrota en las elecciones primarias.El Banco Central había manifestado días atrás que la extensión del congelamiento de las cuotas de créditos UVA se da en medio de la “crisis económica que atraviesa la Argentina”, al tiempo que habían remarcado que en las próximas semanas “se conformará una comisión para evaluar el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos ajustables por UVA para la adquisición de viviendas, sus consecuencias sociales y económicas, atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”.La primera resolución del año emitida por el Gobierno lleva la firma de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.Actualmente, el valor de la UVA es de 46,97 pesos, lo que representa un aumento interanual de 51,22%.“Pasó algo en la economía que ni el acreedor ni el deudor previeron. Como consecuencia de eso, el acreedor se está beneficiando más allá de lo que esperaba. Hay que hacer un esfuerzo entre los dos y estamos trabajando en esa lógica de esfuerzo compartido para que las UVA vuelvan a tener un mecanismo de incremento sensato”, sostuvo el jefe de Estado.Y concluyó: “Como no tenemos todavía la solución final para el tema decidimos prorrogar un mes más el congelamiento para ahí sí poder dar una respuesta definitiva. Pero estén seguros que el sistema de UVA tal como estaba funcionando no va a volver a funcionar”.